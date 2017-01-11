Чи буде призов офіцерів запасу: подробиці від Генштабу

Рішення про призов на військову службу офіцерів запасу, які закінчили військові кафедри і які раніше не служили, ще не прийнято





Згідно із законом про вдосконалення порядку проходження служби, в особливий період може бути запроваджено призов офіцерського складу строком на 18 місяців.



У разі необхідності, за наказом міністра оборони будуть призиватися офіцери запасу віком до 43 років, які мають вищу освіту, ступінь не нижче бакалавра та офіцерське звання. Якщо рішення про такий заклик буде прийнято, офіцери запасу пройдуть спеціальні курси підготовки терміном до трьох місяців в залежності від спеціальності. Міністерство оборони буде готове до проведення таких курсів з лютого 2017 року. Після проходження курсів офіцери будуть розподілені до військових частин у пунктах постійної дислокації. Андрусяк підкреслив, що залучення офіцерів запасу, які будуть проходити службу за призовом, до участі в АТО можливо тільки добровільно. Для цього офіцер повинен буде подати рапорт про добровільну участь у АТО або укласти контракт на проходження військової служби.



Андрусяк зазначив, що рішення про проведення такого заклику може бути прийнято після того, як буде ясно, скільки офіцерів скористаються правом на звільнення за законом про вдосконалення порядку проходження військової служби.



5 січня Андрусяк



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Рішення про призов на військову службу офіцерів запасу, які закінчили військові кафедри вищих навчальних закладів і які раніше не служили, ще не прийнято. Таке рішення може бути прийнято в залежності від того, скільки офіцерів-контрактників скористаються можливістю звільнитися з військової служби. Про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник управління кадрового забезпечення офіцерським складом, заступник начальника головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ полковник Марк Андрусяк, передає кореспондент ЛІГА.net Згідно із законом про вдосконалення порядку проходження служби, в особливий період може бути запроваджено призов офіцерського складу строком на 18 місяців.У разі необхідності, за наказом міністра оборони будуть призиватися офіцери запасу віком до 43 років, які мають вищу освіту, ступінь не нижче бакалавра та офіцерське звання. Якщо рішення про такий заклик буде прийнято, офіцери запасу пройдуть спеціальні курси підготовки терміном до трьох місяців в залежності від спеціальності. Міністерство оборони буде готове до проведення таких курсів з лютого 2017 року. Після проходження курсів офіцери будуть розподілені до військових частин у пунктах постійної дислокації. Андрусяк підкреслив, що залучення офіцерів запасу, які будуть проходити службу за призовом, до участі в АТО можливо тільки добровільно. Для цього офіцер повинен буде подати рапорт про добровільну участь у АТО або укласти контракт на проходження військової служби.Андрусяк зазначив, що рішення про проведення такого заклику може бути прийнято після того, як буде ясно, скільки офіцерів скористаються правом на звільнення за законом про вдосконалення порядку проходження військової служби.5 січня Андрусяк повідомив , що в Україні в 2017 році будуть призтивати на військову службу офіцерів запасу, які закінчили військові кафедри вищих навчальних закладів і які раніше не служили.



ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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