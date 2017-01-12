Чи будуть офіцери запасу направлені в АТО: подробиці від Генштабу

У Генштабі розглядають можливість використовувати офіцерів запасу як в бойових частинах, так і в місцях їх постійної дислокації





"Але, як ви знаєте, є політичне рішення керівництва Міноборони і Збройних Сил про те, що жоден призовник не потрапить в район бойових дій, якщо не укладе професійний контракт на продовження військової служби і не отримає відповідну підготовку", - сказав Кушнір.



За його словами, офіцери запасу в цьому сенсі не є класичними призовниками рядового складу, вони мають інший вік і інший життєвий досвід.



"Але згадане вище правило, судячи з усього, буде поширюватися і на них. Ми розглядаємо можливість використовувати офіцерів запасу в бойових частинах, а й в місцях їх постійної дислокації, що дозволить звільнити кадрових офіцерів для участі в ротаціях частин в АТО", - зазначив Кушнір.



"Якщо офіцер запасу добровільно проявить бажання проходити службу разом зі своєю частиною в районах проведення АТО на запропонованих умовах, або укласти контракт на проходження професійної служби - командування з повагою поставиться до такого бажання", - додав Кушнір.



Він уточнив, що йдеться про обмежений призов фахівців, а не про мобілізацію.



"В даному випадку йдеться про офіцерів первинних посад в підрозділах на рівні взводу або роти. В даний час кількість таких посад обмежена, ми навіть теоретично можемо залучати менше відсотка від загальної кількості офіцерів запасу. Тому, тим офіцерам запасу, яким буде пропонуватися служба по заклику, скажімо так, пощастить", - сказав Кушнір.



За його словами, з огляду на велику кількість офіцерів запасу, які перебувають на обліку - а це сотні тисяч, якщо говорити в допустимих строків, можна бути впевненим, що у військових комісаріатів буде можливість відібрати кілька тисяч кращих фахівців.



"Ми навіть прогнозуємо певну конкуренцію між офіцерами запасу за можливість проходження служби на запропонованих умовах, адже система призову офіцерів запасу надає їм істотний соціальний пакет, який є конкурентним на ринку праці", - вважає Кушнір.



Він уточнив, що максимальний термін служби офіцера запасу, покликаного на дійсну службу, становитиме 18 місяців.



11 січня



5 січня начальник управління кадрового забезпечення офіцерським складом, заступник начальника головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ Марк Андрусяк



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Прямих правових обмежень, що забороняють направляти офіцерів, покликаних із запасу, в райони проведення АТО, не існує. Про це в інтерв'ю Укрынформу заявив начальник управління правового забезпечення Генерального штабу, начальник юридичної служби Збройних Сил України Максим Кушнір."Але, як ви знаєте, є політичне рішення керівництва Міноборони і Збройних Сил про те, що жоден призовник не потрапить в район бойових дій, якщо не укладе професійний контракт на продовження військової служби і не отримає відповідну підготовку", - сказав Кушнір.За його словами, офіцери запасу в цьому сенсі не є класичними призовниками рядового складу, вони мають інший вік і інший життєвий досвід."Але згадане вище правило, судячи з усього, буде поширюватися і на них. Ми розглядаємо можливість використовувати офіцерів запасу в бойових частинах, а й в місцях їх постійної дислокації, що дозволить звільнити кадрових офіцерів для участі в ротаціях частин в АТО", - зазначив Кушнір."Якщо офіцер запасу добровільно проявить бажання проходити службу разом зі своєю частиною в районах проведення АТО на запропонованих умовах, або укласти контракт на проходження професійної служби - командування з повагою поставиться до такого бажання", - додав Кушнір.Він уточнив, що йдеться про обмежений призов фахівців, а не про мобілізацію."В даному випадку йдеться про офіцерів первинних посад в підрозділах на рівні взводу або роти. В даний час кількість таких посад обмежена, ми навіть теоретично можемо залучати менше відсотка від загальної кількості офіцерів запасу. Тому, тим офіцерам запасу, яким буде пропонуватися служба по заклику, скажімо так, пощастить", - сказав Кушнір.За його словами, з огляду на велику кількість офіцерів запасу, які перебувають на обліку - а це сотні тисяч, якщо говорити в допустимих строків, можна бути впевненим, що у військових комісаріатів буде можливість відібрати кілька тисяч кращих фахівців."Ми навіть прогнозуємо певну конкуренцію між офіцерами запасу за можливість проходження служби на запропонованих умовах, адже система призову офіцерів запасу надає їм істотний соціальний пакет, який є конкурентним на ринку праці", - вважає Кушнір.Він уточнив, що максимальний термін служби офіцера запасу, покликаного на дійсну службу, становитиме 18 місяців.11 січня повідомлялося , що рішення про призов на військову службу офіцерів запасу, які закінчили військові кафедри вищих навчальних закладів і які раніше не служили, ще не прийнято.5 січня начальник управління кадрового забезпечення офіцерським складом, заступник начальника головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ Марк Андрусяк повідомив , що в Україні в 2017 році будуть призивати на військову службу офіцерів запасу, які закінчили військові кафедри вищих навчальних закладів і які раніше не служили.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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