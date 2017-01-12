САП не бачить підстав для підозри Кононенку і Мартиненку

Назар Холодницький не розкрив подробиці розслідування справ проти екс-депутата Мартиненка і нардепа Кононенка, пославшись на таємницю слідства

У Спеціалізованої антикорупційної прокуратури поки що немає підстав для оголошення підозри як екс-депутату Миколі Мартиненку , так і чинному парламентарію і соратнику президента Ігорю Кононенку . Про це в інтерв'ю Українській правді розповів директор відомства Назар Холодницький "Нехай (Мартиненко, - ред.) ще походить (на допити, - ред.), на все свій час, більше нічого не скажу. Є таємниця слідства. Поки підстав оголошувати підозру Мартиненку немає", - розповів він.За словами Холодницького, міжнародні партнери, які могли допомогти САП в справі Мартиненка, "не поспішали виконувати терміни".

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У лютому 2016 року у той час глава МЕРТ Айварас Абромавичус публічно звинуватив Кононенка в тому, що той нібито нав'язував йому в заступники виконавчого директора Нафтогазу Андрія Пасішника."Справа Пасішника в суді, але слухання постійно відкладаються. Грип якийсь почався, всі по черзі хворіють, а на сьогоднішній день вироку немає. Щодо Кононенка, знаєте, в ефірі можна багато говорити, але ці слова чомусь не лягли в протокол допиту. Говорити на телебаченні можна багато, але слова, щоб стали джерелом доказів у рамках кримінального процесу, повинні бути підкріплені протоколом відповідних допитів", - пояснив Холодницький.Глава САП додав, що підстав для оголошення підозри Кононенку у відомства немає."Немає підстав, будемо відвертими. Не можна через те, що сто разів про нього сказали, що" він поганий ", йти до суду. Щоб йти в суд по таких людях треба мати докази і їх треба збирати. І це функція органів слідства", - зазначив він.

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