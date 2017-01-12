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Порошенко представив в Одеській області заміну Саакашвілі

12.01.2017 13:42
Президент Петро Порошенко призначив головою Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова
Порошенко представив в Одеській області заміну Саакашвілі
Максим Степанов (фото - timer-odessa.net)
Президент України  Петро Порошенко представив нового голову Одеської обласної держадміністрації Максима Степанова, передає кореспондент ЛІГА.net.

"Упевнений в тому, що на сьогоднішній день моє рішення про призначення людини, яка перемогла на конкурсі, як голови обласної державної адміністрації Максима Степанова - це правильне рішення. Людина, яка має дві вищі освіти, людина не нова на Одещині, має досвід роботи як перший заступник голови обласної держадміністрації. Людина, яка налаштована тут працювати, а не їздити по закордонах. Людина, яка налаштована брати на себе чіткі обов'язки і їх виконувати", - представив Порошенко нового главу Одеської ОДА.

Порошенко також зазначив, що Степанов - це "господарник з великої літери", і висловив упевненість, що Одеська область з ним зможе "продемонструвати дуже хороший результат".

"Прошу, щоб з боку обласного керівництва, депутатського корпусу, представників місцевого самоврядування, силовиків, громадських організацій, промисловців ми дали відповідну підтримку новому керівнику області, який від мене має абсолютно чіткі і конкретні завдання", - сказав він.

"Завдання не нові, і там, де ми не забезпечили виконання завдань президента попереднім керівником обладміністрації, ми повинні сконцентруватися в першу чергу на цих напрямках", - сказав він.

Степанов з 2011 року очолює державне підприємство "Поліграфічний комбінат Україна". З 2008 по 2010 рік працював в Одеській обласній державній адміністрації на посаді першого заступника і заступника голови ОДА.

9 листопада Порошенко звільнив Міхеіла Саакашвілі  з посади голови Одеської ОДА, після того, як той 7 листопада оголосив про своє рішення подати у відставку.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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