Порошенко представив в Одеській області заміну Саакашвілі

Президент Петро Порошенко призначив головою Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова

Президент України Петро Порошенко представив нового голову Одеської обласної держадміністрації Максима Степанова, передає кореспондент ЛІГА.net "Упевнений в тому, що на сьогоднішній день моє рішення про призначення людини, яка перемогла на конкурсі, як голови обласної державної адміністрації Максима Степанова - це правильне рішення. Людина, яка має дві вищі освіти, людина не нова на Одещині, має досвід роботи як перший заступник голови обласної держадміністрації. Людина, яка налаштована тут працювати, а не їздити по закордонах. Людина, яка налаштована брати на себе чіткі обов'язки і їх виконувати", - представив Порошенко нового главу Одеської ОДА.Порошенко також зазначив, що Степанов - це "господарник з великої літери", і висловив упевненість, що Одеська область з ним зможе "продемонструвати дуже хороший результат"."Прошу, щоб з боку обласного керівництва, депутатського корпусу, представників місцевого самоврядування, силовиків, громадських організацій, промисловців ми дали відповідну підтримку новому керівнику області, який від мене має абсолютно чіткі і конкретні завдання", - сказав він."Завдання не нові, і там, де ми не забезпечили виконання завдань президента попереднім керівником обладміністрації, ми повинні сконцентруватися в першу чергу на цих напрямках", - сказав він.Степанов з 2011 року очолює державне підприємство "Поліграфічний комбінат Україна". З 2008 по 2010 рік працював в Одеській обласній державній адміністрації на посаді першого заступника і заступника голови ОДА.9 листопада Порошенко звільнив Міхеіла Саакашвілі з посади голови Одеської ОДА, після того, як той 7 листопада оголосив про своє рішення подати у відставку.

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