Муженко назвав головне завдання Збройних Сил України
12.01.2017 15:51
За словами Муженка, головним завданням ЗСУ, як і раніше, є реагування на військові загрози і зовнішні виклики, які мають тенденцію до загострення
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Муженко заявляє, що головним завданням ЗСУ, як і раніше, є реагування на військові загрози і зовнішні виклики, які мають тенденцію до загострення. Про це Муженко сказав на розширеній нараді з керівним складом військових комісаріатів України, повідомляється на сторінці Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
"Хотів би всіх застерегти від ефекту звикання. Мовляв, десь там тривають бойові дії, створені групи, військовослужбовці яких постійно виконують бойові завдання. Для когось така віддаленість цих дій може створити ілюзію, що ця ситуація ніяк не впливає на процеси в Збройних Силах і на діяльність військових комісаріатів. Все навпаки. Загрози, які існують на стратегічному рівні, нікуди не зникли, і ми повинні бути готові до адекватної відповіді на них", - підкреслив начальник Генштабу.
Він зазначив, що вся система комплектування армії і організація бойової підготовки частин і підрозділів у 2016 році були спрямовані на підвищення їх здатності ефективно реагувати на існуючі загрози. За його словами, відпрацювання цих питань буде продовжено і в 2017 році.
Він зазначив, що військовим комісаріатам важливо підтримувати динаміку набору громадян на службу за контрактом.
Раніше Муженко заявив, що в даний час головне для України - вистояти, відбитися від російської агресії.
"Хотів би всіх застерегти від ефекту звикання. Мовляв, десь там тривають бойові дії, створені групи, військовослужбовці яких постійно виконують бойові завдання. Для когось така віддаленість цих дій може створити ілюзію, що ця ситуація ніяк не впливає на процеси в Збройних Силах і на діяльність військових комісаріатів. Все навпаки. Загрози, які існують на стратегічному рівні, нікуди не зникли, і ми повинні бути готові до адекватної відповіді на них", - підкреслив начальник Генштабу.
Він зазначив, що вся система комплектування армії і організація бойової підготовки частин і підрозділів у 2016 році були спрямовані на підвищення їх здатності ефективно реагувати на існуючі загрози. За його словами, відпрацювання цих питань буде продовжено і в 2017 році.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua"Деякі з цих загроз є актуальними, деякі - можливіими, деякі - менш ймовірними. Але ми повинні бути готові реагувати на все. Для протидії таким зовнішнім загрозам Україні потрібні боєздатні військові частини, ефективні і злагоджені органи військового управління. Військові комісаріати повинні зіграти свою важливу роль в якісному комплектуванні Збройних Сил", - сказав Муженко.
Він зазначив, що військовим комісаріатам важливо підтримувати динаміку набору громадян на службу за контрактом.
Раніше Муженко заявив, що в даний час головне для України - вистояти, відбитися від російської агресії.
Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
Loading...
Матеріали по темі
-
12.01.2017 14:04
-
12.01.2017 13:36
-
12.01.2017 11:57
-
12.01.2017 10:15
-
11.01.2017 16:28
-
780
-
416
-
290
-
283
-
283
Новости партнеров