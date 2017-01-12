Муженко назвав головне завдання Збройних Сил України

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"Деякі з цих загроз є актуальними, деякі - можливіими, деякі - менш ймовірними. Але ми повинні бути готові реагувати на все. Для протидії таким зовнішнім загрозам Україні потрібні боєздатні військові частини, ефективні і злагоджені органи військового управління. Військові комісаріати повинні зіграти свою важливу роль

в якісному комплектуванні Збройних Сил", - сказав Муженко.





Він зазначив, що військовим комісаріатам важливо підтримувати динаміку набору громадян на службу за контрактом.





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