Опубліковано список претендентів на посаду глави Нацполіції

Всього на конкурс було подано 64 заявки

Національна поліція України опублікувала список з 64 учасників конкурсу на посаду глави Нацполіції.Відбір претендентів проводиться Консультативною відбірковою комісією, створення якої не передбачається законодавством, а є ініціативою міністра внутрішніх справ України.До складу комісії входять незалежні міжнародні та національні експерти. Для міністра внутрішніх справ при визначенні кандидата на посаду керівника Нацполіції і формуванні пропозиції прем'єр-міністру рішення комісії мають рекомендаційний характер.

























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Процедура відбору складатиметься з наступних етапів:1-й етап - Вивчення поданих претендентами документів на відповідність базовим вимогам конкурсу.2-й етап - Претенденти, які відповідають базовим вимогам конкурсу, проходять тестування.3-й етап - За результатами розгляду резюме, мотиваційних листів та результатів тестування комісія шляхом голосування запрошує претендентів для співбесіди.4-й етап - Проведення співбесід.5-й етап - Претенденти, які успішно пройшли попередній етап, не пізніше ніж у триденний термін після оголошення результатів 4 етапу повинні надати повний пакет документів передбачений законом України про Національну поліці..Перший етап конкурсу стартує 18 січня.За результатами п'яти етапів конкурсу комісія шляхом голосування визначає не більше трьох фінальних претендентів. У разі виникнення спірних питань, вона може запропонувати претендентам додаткову перевірку.Список фінальних претендентів повинен бути сформований і переданий на розгляд міністру внутрішніх справ в якомога коротший термін, але не пізніше 15 лютого 2017 року.14 листопада голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе подала у відставку. Вона заявила , що політикам необхідно відмовитися від втручання в роботу відомства.16 листопада міністр внутрішніх справ представив особовому складу Національної поліції тимчасово виконуючого обов'язки глави відомства Вадима Трояна.17 листопада глава МВС Арсен Аваков повідомив , що оголошено конкурс на посаду глави Нацполіції.



