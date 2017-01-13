Опубліковано список претендентів на посаду глави Нацполіції
13.01.2017 16:57
Всього на конкурс було подано 64 заявки
Національна поліція України опублікувала список з 64 учасників конкурсу на посаду глави Нацполіції.
Відбір претендентів проводиться Консультативною відбірковою комісією, створення якої не передбачається законодавством, а є ініціативою міністра внутрішніх справ України.
До складу комісії входять незалежні міжнародні та національні експерти. Для міністра внутрішніх справ при визначенні кандидата на посаду керівника Нацполіції і формуванні пропозиції прем'єр-міністру рішення комісії мають рекомендаційний характер.
1-й етап - Вивчення поданих претендентами документів на відповідність базовим вимогам конкурсу.
2-й етап - Претенденти, які відповідають базовим вимогам конкурсу, проходять тестування.
3-й етап - За результатами розгляду резюме, мотиваційних листів та результатів тестування комісія шляхом голосування запрошує претендентів для співбесіди.
4-й етап - Проведення співбесід.
5-й етап - Претенденти, які успішно пройшли попередній етап, не пізніше ніж у триденний термін після оголошення результатів 4 етапу повинні надати повний пакет документів передбачений законом України про Національну поліці..
Перший етап конкурсу стартує 18 січня.
За результатами п'яти етапів конкурсу комісія шляхом голосування визначає не більше трьох фінальних претендентів. У разі виникнення спірних питань, вона може запропонувати претендентам додаткову перевірку.
Список фінальних претендентів повинен бути сформований і переданий на розгляд міністру внутрішніх справ в якомога коротший термін, але не пізніше 15 лютого 2017 року.
14 листопада голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе подала у відставку. Вона заявила, що політикам необхідно відмовитися від втручання в роботу відомства.
16 листопада міністр внутрішніх справ представив особовому складу Національної поліції тимчасово виконуючого обов'язки глави відомства Вадима Трояна.
17 листопада глава МВС Арсен Аваков повідомив, що оголошено конкурс на посаду глави Нацполіції.
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Відбір претендентів проводиться Консультативною відбірковою комісією, створення якої не передбачається законодавством, а є ініціативою міністра внутрішніх справ України.
До складу комісії входять незалежні міжнародні та національні експерти. Для міністра внутрішніх справ при визначенні кандидата на посаду керівника Нацполіції і формуванні пропозиції прем'єр-міністру рішення комісії мають рекомендаційний характер.
1-й етап - Вивчення поданих претендентами документів на відповідність базовим вимогам конкурсу.
2-й етап - Претенденти, які відповідають базовим вимогам конкурсу, проходять тестування.
3-й етап - За результатами розгляду резюме, мотиваційних листів та результатів тестування комісія шляхом голосування запрошує претендентів для співбесіди.
4-й етап - Проведення співбесід.
5-й етап - Претенденти, які успішно пройшли попередній етап, не пізніше ніж у триденний термін після оголошення результатів 4 етапу повинні надати повний пакет документів передбачений законом України про Національну поліці..
Перший етап конкурсу стартує 18 січня.
За результатами п'яти етапів конкурсу комісія шляхом голосування визначає не більше трьох фінальних претендентів. У разі виникнення спірних питань, вона може запропонувати претендентам додаткову перевірку.
Список фінальних претендентів повинен бути сформований і переданий на розгляд міністру внутрішніх справ в якомога коротший термін, але не пізніше 15 лютого 2017 року.
14 листопада голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе подала у відставку. Вона заявила, що політикам необхідно відмовитися від втручання в роботу відомства.
16 листопада міністр внутрішніх справ представив особовому складу Національної поліції тимчасово виконуючого обов'язки глави відомства Вадима Трояна.
17 листопада глава МВС Арсен Аваков повідомив, що оголошено конкурс на посаду глави Нацполіції.
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