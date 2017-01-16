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Байден про мінський процес: РФ повинна припинити стріляти

16.01.2017 11:15
Віце-президент США Джозеф Байден заявив, що Україна не може виконати політичну частину угоди, поки не припиниться насильство з боку Росії
Байден про мінський процес: РФ повинна припинити стріляти
Джозеф Байден (фото: EPA)
Віце-президент США Джозеф Байден заявив, що вимагати від України виконувати політичну частину мінських угод можна тільки після того, як РФ припинить стріляти в Донбасі. Про це повідомляє кореспондент ЛІГА.net.

"Тільки після того, як Росія і її посередники на сході виконають свої зобов'язання на сході про припинення бойових дій, дадуть Донбасу встановити мир і безпеку, можна очікувати від України виконання своїх політичних зобов'язань", - заявив Джозеф Байден.

Віце-президент США назвав мінський процес єдиною "життєздатною основою" для врегулювання конфлікту в Донбасі, для відновлення там української влади і повернення Україні контролю над міжнародним кордоном.

16 січня 2017 року Байден  прибув з візитом в Україну. Це його останній візит до України як віце-президента США. Візит віце-президента приурочений до 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між США і Україною.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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