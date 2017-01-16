Прокуратура закрила справу проти Каська

В даний час законність прийняття рішення про закриття кримінального провадження перевіряється прокуратурою Києва

Прокуратура Києва закрила справу проти колишнього заступника генерального прокурора Віталія Каська . Про це йдеться в повідомленні прес-служби столичної прокуратури."Київська місцева прокуратура №6 закрила кримінальне провадження за підозрою колишнього заступника генерального прокурора Касько в скоєнні шахрайських дій і використанні підробленого документа при здійсненні приватизації житла в Києві", - сказано в повідомленні.Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні дійснювалося слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в Києві.За результатами вивчення матеріалів кримінального провадження прокуратура встановила, що органом досудового розслідування не отримано достатніх доказів для доведення винуватості Каська в суді, а встановлені порушення є малозначущими для притягнення його до кримінальної відповідальності.У зв'язку з цим процесуальним керівником - прокурором київської місцевої прокуратури №6 прийнято рішення про закриття провадження щодо Каська.В даний час законність прийняття рішення про закриття кримінального провадження перевіряється прокуратурою Києва.Печерський районний суд Києва наклав арешт на квартиру колишнього заступника генерального прокурора Каська, отриману як службову в 2010 році. Про це свідчить рішення Печерського райсуду Києва від 22 березня.

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Заступник генерального прокурора Віталій Касько, відомий публічним протистоянням з вищим керівництвом ГПУ на грунті скандалу навколо справи діамантових прокурорів, 15 лютого 2016 року оголосив про свою відставку.

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