Прокуратура закрила справу проти Каська
16.01.2017 12:41
В даний час законність прийняття рішення про закриття кримінального провадження перевіряється прокуратурою Києва
Віталій Касько
Прокуратура Києва закрила справу проти колишнього заступника генерального прокурора Віталія Каська. Про це йдеться в повідомленні прес-служби столичної прокуратури.
"Київська місцева прокуратура №6 закрила кримінальне провадження за підозрою колишнього заступника генерального прокурора Касько в скоєнні шахрайських дій і використанні підробленого документа при здійсненні приватизації житла в Києві", - сказано в повідомленні.
Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні дійснювалося слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в Києві.
За результатами вивчення матеріалів кримінального провадження прокуратура встановила, що органом досудового розслідування не отримано достатніх доказів для доведення винуватості Каська в суді, а встановлені порушення є малозначущими для притягнення його до кримінальної відповідальності.
У зв'язку з цим процесуальним керівником - прокурором київської місцевої прокуратури №6 прийнято рішення про закриття провадження щодо Каська.
В даний час законність прийняття рішення про закриття кримінального провадження перевіряється прокуратурою Києва.
Печерський районний суд Києва наклав арешт на квартиру колишнього заступника генерального прокурора Каська, отриману як службову в 2010 році. Про це свідчить рішення Печерського райсуду Києва від 22 березня.
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"Київська місцева прокуратура №6 закрила кримінальне провадження за підозрою колишнього заступника генерального прокурора Касько в скоєнні шахрайських дій і використанні підробленого документа при здійсненні приватизації житла в Києві", - сказано в повідомленні.
Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні дійснювалося слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в Києві.
За результатами вивчення матеріалів кримінального провадження прокуратура встановила, що органом досудового розслідування не отримано достатніх доказів для доведення винуватості Каська в суді, а встановлені порушення є малозначущими для притягнення його до кримінальної відповідальності.
У зв'язку з цим процесуальним керівником - прокурором київської місцевої прокуратури №6 прийнято рішення про закриття провадження щодо Каська.
В даний час законність прийняття рішення про закриття кримінального провадження перевіряється прокуратурою Києва.
Печерський районний суд Києва наклав арешт на квартиру колишнього заступника генерального прокурора Каська, отриману як службову в 2010 році. Про це свідчить рішення Печерського райсуду Києва від 22 березня.
Читайте також: Інтерв'ю Каська: Реформа Сакварелідзе знівельована і це не смішно
Заступник генерального прокурора Віталій Касько, відомий публічним протистоянням з вищим керівництвом ГПУ на грунті скандалу навколо справи діамантових прокурорів, 15 лютого 2016 року оголосив про свою відставку.
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