Україна передає позов до Гааги проти Росії

Президент доручив МЗС передати до Міжнародного суду ООН в Гаазі позов проти країни-агресора Росії

Президент Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ передати позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі про порушення Росією Конвенції ООН з протидії фінансуванню тероризму та Конвенції з ліквідації всіх форм расової дискримінації. Про це повідомляє прес-служба глави держави.Цей позов проходить в рамках Конвенції з протидії фінансуванню тероризму. "Це була довга і копітка робота. Було проведено багато сесій і спрямована велика кількість нот", - сказав президент.Всього в рамках цього позову було проведено п'ять засідань і направлено 45 нот."Друга позиція в нашому позові стосується застосування Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, де також було проведено три засідання і представлені більше 20 нот", - відзначили в прес-службі."Сьогодні весь комплекс робіт з досудового процесу завершено. Сьогодні Україна повністю готова, щоб передати до Міжнародного суду ООН в Гаазі необхідні документи для притягнення до відповідальності Російську Федерацію за цими двома Конвенціями", - підкреслив Порошенко.За його словами, він тримає на контролі і попередні позови проти Російської Федерації в рамках позовів про порушення нею міжнародного морського права."Україна ставить питання про притягнення до відповідальності за незаконну конфіскацію Росією українського майна, українських родовищ, захоплення українських платформ, перешкоджання рибальствау нанесення екологічних збитків і інші процеси, які заподіяли шкоду Україні в анексованому Криму та окупованому Донбасі", - йдеться в повідомленні.Президент також повідомив про своє доручення Міністерству закордонних справ і Міністерству юстиції із супроводу позовів в рамках двосторонніх договорів щодо захисту інвестицій, якими буде забезпечено захист українських державних підприємств. "Росія повинна заплатити свою ціну за агресію", - сказав Порошенко."Три роки Російська Федерація грубо порушує міжнародне право, три роки здійснює незаконну анексію Криму, незаконну окупацію сходу нашої країни на території Донецької та Луганської областей, реалізує політику знищення і дискримінації в Криму", - сказав президент.Порошенко підкреслив, що протягом трьох років російські бойовики здійснили численні терористичні атаки, жертвами яких стали сотні тисяч невинних людей, які змушені були покинути свої будинки.Президент нагадав, що близько 1,7 млн ​​українців стали переселенцями."Ті, хто залишився і в Криму, і в Донбасі піддаються тортурам і переслідуванням. Забороняється діяльність Меджлісу кримськотатарського народу і відбуваються інші злочини, які не можуть залишатися безкарними", - підкреслив Порошенко.Президент нагадав про численні злочини, які були скоєні терористами проти мирного населення в Маріуполі, Волновасі, Краматорську, а також збитий бойовиками літак рейсу МН-17.Порошенко сказав, що Україна весь цей час з початку агресії Росії діяла виключно в форматі міжнародного права.15 листопада повідомлялося , що Гаазький трибунал класифікував ситуацію в окупованому Криму як міжнародний військовий конфлікт між Україною і країною-агресором Росією.

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