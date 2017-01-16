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Переговори по Донбасу: підсумки першої в цьому році зустрічі

16.01.2017 18:07
Сторони домовилися провести 18 січня відеоконференцію гуманітарної підгрупи, де продовжиться робота зі звільнення заручників
Переговори по Донбасу: підсумки першої в цьому році зустрічі
Завершилося перше засідання тристоронньої контактної групи в 2017 році. Українська сторона змушена констатувати: оголошене напередодні новорічних свят перемир'я було зірвано. Досягнуті домовленості про режим припинення вогню не були виконані через бойкотування протилежною стороною. Про це повідомила прес-секретар представника України Леоніда Кучми Дарка Оліфер в Facebook.

"Ми наполягаємо на дотриманні всього пакета мінських угод, в тому числі, і на виході на лінію від 19 вересня 2014 року, включаючи Дебальцеве. Рішення блоку питань з безпеки - ключова складова всього Мінського процесу. Без повного і стійкого припинення вогню, без виведення всіх іноземних військових формувань і військової техніки з території України, без контролю за кордоном, - в ОРДЛО виборів бути не може", - йдеться в повідомленні.

Сторони домовилися провести 18 січня відеоконференцію гуманітарної підгрупи, де продовжиться робота зі звільнення заручників.

"Ми з жалем відзначаємо, що з боку ОРЛО робота КПВВ Золоте залишається заблокованою. Крім того, незважаючи на те, що в 2016 році Україна збільшила максимально допустиму вагу продуктів, дозволену для ввезення на непідконтрольні території Донбасу з 50 до 75 кг, представники ОРДО обмежили ввезення продуктів до 50 кг на одну людину. При цьому зі свого боку ми готові допустити експертів міжнародних організацій до огляду моста в Станиці Луганській для огляду з метою подальшого ремонту цього мосту", - зазначила Оліфер.

Тристороння контактна група позитивно оцінила відновлення поставок води в Луганській області, яке стало можливим після погашення частини заборгованості за спожиту воду в ОРЛО. У розрахунках за воду бере участь підприємство, зареєстроване на підконтрольній Україні території, всі операції здійснюються виключно в рамках українського правового поля.

Також під час сьогоднішнього засідання тристоронньої контактної групи українська сторона привітала початок австрійського головування в ОБСЄ і подякувала Німеччині за її роботу на цьому терені.

"Ми сподіваємося, що внесок Австрії в врегулювання ситуації на Донбасі буде серйозним і вагомим", - йдеться в повідомленні.

Це було перше засідання групи в 2017 році.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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