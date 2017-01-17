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Завтра начальники генштабів НАТО розглянуть ситуацію в Україні

17.01.2017 14:05
"Українське питання" включено до порядку денного 176-го засідання комітету глав генеральних штабів країн Альянсу, яке пройде завтра вранці в Брюсселі
Завтра начальники генштабів НАТО розглянуть ситуацію в Україні
Фото: nato.int
Сьогодні і завтра, 17-18 січня, в брюссельській штаб-квартирі НАТО відбудеться нарада начальників генеральних штабів країн Альянсу по темі ситуації в Україні, Грузії, політиці щодо РФ і проблемам середземноморського регіону. Про це повідомляє прес-служба НАТО на сайті блоку.

Засідання комітету з українською делегацією на чолі з начальником Генштабу Віктором Муженком відбудеться завтра о 09:30 за київським часом.

Партнери заслухають доповідачів і складуть оновлену картину ситуації з безпекою в Україні та на її кордонах, а також відслідкують хід реформ в оборонному секторі.

Після засідання щодо "українського питання" пройдуть слухання по Грузії, а після цього - по Росії.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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