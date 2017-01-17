Клімкін: Москва блокує роботу спостерігачів ОБСЄ в Донбасі

За словами глави МЗС, окупанти блокують доступ спостерігачів до значної частини території Донбасу - саме туди, де знаходиться зброя і війська РФ

Павло Клімкін





"Усі, хто працює в СММ, роблять дуже важливу роботу для того, щоб реально виконати мінські угоди і принести мир в Донбас. Але ми повинні дозволити їм працювати. На сьогодні Росія блокує роботу місії, котрі дають доступ до значної частини території Донбасу - саме туди, де знаходиться зброя і російські регулярні війська", - зазначив Клімкін.



За його словами, місія також повинна отримати доступ до неконтрольованих Україною ділянок кордону з Росією. "У нас є дані, що триває поставка боєприпасів, найманців, ротація регулярних військ", - підкреслив він.



Клімкін наголосив, що є чіткий план для реалізації цих кроків. За його словами, необхідно побудувати спостережні бази вздовж кордону, розмістити на них необхідне для спостереження обладнання і поставити представників ОБСЄ, дозволивши їм проводити інспекцію.



Глава МЗС додав, що сьогодні місія ОБСЄ в Донбасі потребує більшої кількості спостерігачів і засобів спостереження.



"Нам потрібно зрозуміти, хто буде виконувати завдання з роззброєння і контролю над озброєнням, яке повинно бути передано під міжнародний контроль, хто буде забезпечувати підготовку до наступних чесних виборів. Ми вважаємо, що це має бути Спецмісія ОБСЄ з озброєним компонентом", - сказав він.



На початку січня в ОБСЄ заявляли, що окупованому селі Пікузи Донецької області бойовики терористичної організації ДНР



Росія блокує роботу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Про це сьогодні на спільному брифінгу з головою ОБСЄ Себастьяном Курцем заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент ЛІГА.net "Усі, хто працює в СММ, роблять дуже важливу роботу для того, щоб реально виконати мінські угоди і принести мир в Донбас. Але ми повинні дозволити їм працювати. На сьогодні Росія блокує роботу місії, котрі дають доступ до значної частини території Донбасу - саме туди, де знаходиться зброя і російські регулярні війська", - зазначив Клімкін.За його словами, місія також повинна отримати доступ до неконтрольованих Україною ділянок кордону з Росією. "У нас є дані, що триває поставка боєприпасів, найманців, ротація регулярних військ", - підкреслив він.Клімкін наголосив, що є чіткий план для реалізації цих кроків. За його словами, необхідно побудувати спостережні бази вздовж кордону, розмістити на них необхідне для спостереження обладнання і поставити представників ОБСЄ, дозволивши їм проводити інспекцію.Глава МЗС додав, що сьогодні місія ОБСЄ в Донбасі потребує більшої кількості спостерігачів і засобів спостереження."Нам потрібно зрозуміти, хто буде виконувати завдання з роззброєння і контролю над озброєнням, яке повинно бути передано під міжнародний контроль, хто буде забезпечувати підготовку до наступних чесних виборів. Ми вважаємо, що це має бути Спецмісія ОБСЄ з озброєним компонентом", - сказав він.На початку січня в ОБСЄ заявляли, що окупованому селі Пікузи Донецької області бойовики терористичної організації ДНР погрожували спостерігачам. Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.





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