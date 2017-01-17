Тероризм і репресії в Криму: в чому Україна звинувачує РФ в Гаазі

Міжнародний суд ООН зареєстрував позов України до РФ про порушення останньої ряду міжнародних конвенцій

Міжнародний суд ООН в Гаазі зареєстрував позов України до Російської Федерації про порушення останньої Конвенції з протидії фінансуванню тероризму та Конвенції з ліквідації всіх форм расової дискримінації. Про це повідомляється на сайті суду.Як повідомляє кореспондент ЛІГА.net , подробиці позову сьогодні на брифінгу озвучив міністр закордонних справ України Павло Клімкін "У чому ми звинувачуємо Росію. Ми вважаємо, що за підтримки РФ були здійснені наступні акти тероризму: збитий літак Малайзійських авіаліній забрав 298 життів; обстріли житлових масивів Маріуполя, коли були вбиті 30 осіб; обстріли житлових масивів Краматорська і знищення цивільного пасажирського автобуса в Волновасі, а також вибух в ході Маршу єдності в Харкові - це все акти тероризму", - сказав міністр, зазначивши, що в рамках зазначеного першого пункту позову Україна вимагає від Росії негайно припинити постачання зброї і будь-яких засобів допомоги бойовикам в Донбасі і припинити фінансування проросійських збройних формувань.За словами Клімкіна, Київ також вимагає від Москви негайно повернути Україні контроль над ділянками українсько-російського кордону в окупованому Донбасі з метою запобігання будь-яких актів тероризму. "І, звичайно, ми вимагаємо відшкодувати збитки, завдані актами тероризму", - додав глава МЗС.Як зазначив міністр, також РФ фундаментально порушила вимогу Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації."Це вбивства і викрадення великої кількості кримськотатарських активістів, це висилка кримськотатарських лідерів, заборона діяльності Меджлісу і заборона на проведення мирних зборів, закриття кримськотатарських і українських ЗМІ, а також установ освіти", - підкреслив Клімкін.

Читайте також: Трибунал по Криму: в МЗС сказали, коли можна чекати рішення

За його словами, в рамках другого пункту позову Україна вимагає від РФ припинити порушення вищезгаданої конвенції, вжити всіх необхідних заходів для гарантування повного захисту всіх етнічних груп в окупованому Криму, включаючи кримських татар і українців, а також негайно відновити роботу Меджлісу і т.д.У свою чергу заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль повідомила, що перше слухання позову України проти Росії в Міжнародному суді ООН відбудеться вже на цьому тижні.Згідно з повідомленням на сайті суду, Україна "переконливо просить суд винести рішення і оголосити, що РФ через свої державні органи, держслужбовців та інших фізичних і юридичних осіб, які здійснюють державні повноваження, і через інших агентів, що діють за її інструкцією або під її керівництвом і контролем, порушила свої зобов'язання за Конвенцією про боротьбу з фінансуванням тероризму".Під порушенням цих зобов'язань мається на увазі, зокрема, забезпечення, включаючи передачу озброєння і підготовку, "незаконних збройних груп, які вчиняють акти тероризму в Україні", в тому числі терористичних організацій ДНР і ЛНР, так званих Харківських партизан і пов'язаних з ними груп і осіб.

Раніше сьогодні президент Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ передати позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі про порушення Росією Конвенції ООН з протидії фінансуванню тероризму та Конвенції з ліквідації всіх форм расової дискримінації.

Читайте також: У МЗС РФ відреагували на позов України до Гааги

Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.