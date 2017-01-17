Тероризм і репресії в Криму: в чому Україна звинувачує РФ в Гаазі
17.01.2017 17:30
Міжнародний суд ООН зареєстрував позов України до РФ про порушення останньої ряду міжнародних конвенцій
Міжнародний суд ООН в Гаазі зареєстрував позов України до Російської Федерації про порушення останньої Конвенції з протидії фінансуванню тероризму та Конвенції з ліквідації всіх форм расової дискримінації. Про це повідомляється на сайті суду.
Як повідомляє кореспондент ЛІГА.net, подробиці позову сьогодні на брифінгу озвучив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
"У чому ми звинувачуємо Росію. Ми вважаємо, що за підтримки РФ були здійснені наступні акти тероризму: збитий літак Малайзійських авіаліній забрав 298 життів; обстріли житлових масивів Маріуполя, коли були вбиті 30 осіб; обстріли житлових масивів Краматорська і знищення цивільного пасажирського автобуса в Волновасі, а також вибух в ході Маршу єдності в Харкові - це все акти тероризму", - сказав міністр, зазначивши, що в рамках зазначеного першого пункту позову Україна вимагає від Росії негайно припинити постачання зброї і будь-яких засобів допомоги бойовикам в Донбасі і припинити фінансування проросійських збройних формувань.
За словами Клімкіна, Київ також вимагає від Москви негайно повернути Україні контроль над ділянками українсько-російського кордону в окупованому Донбасі з метою запобігання будь-яких актів тероризму. "І, звичайно, ми вимагаємо відшкодувати збитки, завдані актами тероризму", - додав глава МЗС.
Як зазначив міністр, також РФ фундаментально порушила вимогу Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
"Це вбивства і викрадення великої кількості кримськотатарських активістів, це висилка кримськотатарських лідерів, заборона діяльності Меджлісу і заборона на проведення мирних зборів, закриття кримськотатарських і українських ЗМІ, а також установ освіти", - підкреслив Клімкін.
У свою чергу заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль повідомила, що перше слухання позову України проти Росії в Міжнародному суді ООН відбудеться вже на цьому тижні.
Згідно з повідомленням на сайті суду, Україна "переконливо просить суд винести рішення і оголосити, що РФ через свої державні органи, держслужбовців та інших фізичних і юридичних осіб, які здійснюють державні повноваження, і через інших агентів, що діють за її інструкцією або під її керівництвом і контролем, порушила свої зобов'язання за Конвенцією про боротьбу з фінансуванням тероризму".
Під порушенням цих зобов'язань мається на увазі, зокрема, забезпечення, включаючи передачу озброєння і підготовку, "незаконних збройних груп, які вчиняють акти тероризму в Україні", в тому числі терористичних організацій ДНР і ЛНР, так званих Харківських партизан і пов'язаних з ними груп і осіб.
Як повідомляє кореспондент ЛІГА.net, подробиці позову сьогодні на брифінгу озвучив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
"У чому ми звинувачуємо Росію. Ми вважаємо, що за підтримки РФ були здійснені наступні акти тероризму: збитий літак Малайзійських авіаліній забрав 298 життів; обстріли житлових масивів Маріуполя, коли були вбиті 30 осіб; обстріли житлових масивів Краматорська і знищення цивільного пасажирського автобуса в Волновасі, а також вибух в ході Маршу єдності в Харкові - це все акти тероризму", - сказав міністр, зазначивши, що в рамках зазначеного першого пункту позову Україна вимагає від Росії негайно припинити постачання зброї і будь-яких засобів допомоги бойовикам в Донбасі і припинити фінансування проросійських збройних формувань.
За словами Клімкіна, Київ також вимагає від Москви негайно повернути Україні контроль над ділянками українсько-російського кордону в окупованому Донбасі з метою запобігання будь-яких актів тероризму. "І, звичайно, ми вимагаємо відшкодувати збитки, завдані актами тероризму", - додав глава МЗС.
Як зазначив міністр, також РФ фундаментально порушила вимогу Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
"Це вбивства і викрадення великої кількості кримськотатарських активістів, це висилка кримськотатарських лідерів, заборона діяльності Меджлісу і заборона на проведення мирних зборів, закриття кримськотатарських і українських ЗМІ, а також установ освіти", - підкреслив Клімкін.
Читайте також: Трибунал по Криму: в МЗС сказали, коли можна чекати рішенняЗа його словами, в рамках другого пункту позову Україна вимагає від РФ припинити порушення вищезгаданої конвенції, вжити всіх необхідних заходів для гарантування повного захисту всіх етнічних груп в окупованому Криму, включаючи кримських татар і українців, а також негайно відновити роботу Меджлісу і т.д.
У свою чергу заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль повідомила, що перше слухання позову України проти Росії в Міжнародному суді ООН відбудеться вже на цьому тижні.
Згідно з повідомленням на сайті суду, Україна "переконливо просить суд винести рішення і оголосити, що РФ через свої державні органи, держслужбовців та інших фізичних і юридичних осіб, які здійснюють державні повноваження, і через інших агентів, що діють за її інструкцією або під її керівництвом і контролем, порушила свої зобов'язання за Конвенцією про боротьбу з фінансуванням тероризму".
Під порушенням цих зобов'язань мається на увазі, зокрема, забезпечення, включаючи передачу озброєння і підготовку, "незаконних збройних груп, які вчиняють акти тероризму в Україні", в тому числі терористичних організацій ДНР і ЛНР, так званих Харківських партизан і пов'язаних з ними груп і осіб.
Раніше сьогодні президент Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ передати позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі про порушення Росією Конвенції ООН з протидії фінансуванню тероризму та Конвенції з ліквідації всіх форм расової дискримінації.
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