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Глава ОБСЄ: Графік роботи спостерігачів в Донбасі треба розширити

18.01.2017 11:25
Жителі Донбасу скаржаться, що спостерігачі не фіксують обстріли, оскільки стріляти починають вночі, сказав новий голова ОБСЄ
Глава ОБСЄ: Графік роботи спостерігачів в Донбасі треба розширити
Себастьян Курц (фото - EPA)
Міністр закордонних справ Австрії, новий глава ОБСЄ Себастьян Курц заявив про необхідність розширити графік діяльності спостерігачів ОБСЄ в Донбасі. Про це повідомляє DW.

"Жителі на сході України розповідають, що коли спостерігачі йдуть, то починається стрілянина, зокрема, вночі. Тому необхідно краще технічно оснастити наглядову місію і продовжити час, коли відбувається процес спостереження, щоб зробити все можливе для дотримання перемир'я", - заявив Курц.

Він зазначив, що проблема з недотриманням перемир'я полягає в нестачі довіри між Києвом і Москвою.

4 січня Курц в Маріуполі заявив, що мінські домовленості необхідні і їх потрібно виконувати.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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