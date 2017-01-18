Глава ОБСЄ: Графік роботи спостерігачів в Донбасі треба розширити

Жителі Донбасу скаржаться, що спостерігачі не фіксують обстріли, оскільки стріляти починають вночі, сказав новий голова ОБСЄ

Міністр закордонних справ Австрії, новий глава ОБСЄ Себастьян Курц заявив про необхідність розширити графік діяльності спостерігачів ОБСЄ в Донбасі. Про це повідомляє DW "Жителі на сході України розповідають, що коли спостерігачі йдуть, то починається стрілянина, зокрема, вночі. Тому необхідно краще технічно оснастити наглядову місію і продовжити час, коли відбувається процес спостереження, щоб зробити все можливе для дотримання перемир'я", - заявив Курц.Він зазначив, що проблема з недотриманням перемир'я полягає в нестачі довіри між Києвом і Москвою.4 січня Курц в Маріуполі заявив , що мінські домовленості необхідні і їх потрібно виконувати.

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