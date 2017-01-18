Савченко хочуть виключити з комітету нацбезпеки в Раді
18.01.2017 17:03
Члени Комітету з питань нацбезпеки і оборони на засіданні в середу запропонували Верховній Раді виключити Надію Савченко зі складу комітету
Надія Савченко
Комітет з питань нацбезпеки і оборони рекомендує парламенту виключити депутата Надію Савченко зі свого складу. Таке рішення було прийнято на засіданні комітету в середу, передає кореспондент ЛІГА.net.
Також сьогодні депутат від БПП Іван Винник звернувся до Служби безпеки України з проханням зареєструвати провадження за фактом переговорів Савченко з терористами.
Раніше народний депутат Савченко зробила неоднозначну заяву, яку деякі трактували як її заклик обміняти Крим на Донбас.
Віце-спікер Верховної Ради, представник в гуманітарній підгрупі мінського процесу Ірина Геращенко заявила, що окупований Крим на Донбас Україна міняти не буде.
Також сьогодні депутат від БПП Іван Винник звернувся до Служби безпеки України з проханням зареєструвати провадження за фактом переговорів Савченко з терористами.
Раніше народний депутат Савченко зробила неоднозначну заяву, яку деякі трактували як її заклик обміняти Крим на Донбас.
Віце-спікер Верховної Ради, представник в гуманітарній підгрупі мінського процесу Ірина Геращенко заявила, що окупований Крим на Донбас Україна міняти не буде.
Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
Loading...
Матеріали по темі
-
18.01.2017 15:35
-
18.01.2017 14:44
-
18.01.2017 12:53
-
18.01.2017 11:25
-
17.01.2017 17:30
-
1781
-
945
-
618
-
320
-
299
Новости партнеров