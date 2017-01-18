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Савченко хочуть виключити з комітету нацбезпеки в Раді

18.01.2017 17:03
Члени Комітету з питань нацбезпеки і оборони на засіданні в середу запропонували Верховній Раді виключити Надію Савченко зі складу комітету
Савченко хочуть виключити з комітету нацбезпеки в Раді
Надія Савченко
Комітет з питань нацбезпеки і оборони рекомендує парламенту виключити депутата Надію Савченко зі свого складу. Таке рішення було прийнято на засіданні комітету в середу, передає кореспондент ЛІГА.net.

Також сьогодні депутат від БПП Іван Винник звернувся  до Служби безпеки України з проханням зареєструвати провадження за фактом переговорів Савченко з терористами.

Раніше народний депутат Савченко зробила неоднозначну заяву, яку деякі трактували як її заклик обміняти Крим на Донбас.

Віце-спікер Верховної Ради, представник в гуманітарній підгрупі мінського процесу Ірина Геращенко заявила, що окупований Крим на Донбас Україна міняти не буде.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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