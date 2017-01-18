Українські ветерани війни з РФ поділяться досвідом з арміями НАТО

За словами начальника Генштабу, Україна буде переходити на стандарти НАТО, "але вже на стандарти, які ЗСУ адаптують з урахуванням бойового досвіду"





"На засіданні Комісії Україна-НАТО ми заявили, що переходимо на стандарти НАТО, але вже на стандарти, які ми адаптуємо з урахуванням набутого нами бойового досвіду. І ми готові цим досвідом ділитися, і цей процес вже йде. Ми готові його продовжувати і нарощувати", - заявив Муженко.



Говорячи про реформування ЗСУ за допомогою НАТО та перехід на стандарти Альянсу, Муженко зазначив, що цей процес активізувався в 2016 році.



"Ми плануємо з кожним роком нарощувати кількість підрозділів, які будуть готуватися за певними з НАТО форматам. Це і проведення спільних навчань", - зазначив він.



Муженко повідомив, що на 2017 рік з Альянсом заплановано проведення 39 спільних навчань за участю українських військовослужбовців. З них три - на території України, а решта - в країнах НАТО.



При цьому, українська сторона також запропонувала готувати сценарії військових навчань Альянсу з урахуванням бойового досвіду, набутого в протистоянні російській агресії.



У цьому ж форматі, додав головнокомандувач ЗСУ, йдеться про залучення інструкторів армій країн-членів НАТО для підготовки наших військовослужбовців в загальній системі підтримки України в протистоянні агресії РФ.



Він повідомив, що Великобританія висловила готовність у 2017 році здійснити підготовку до 5 тисяч українських військовослужбовців. "Канада також продовжить співпрацю з Україною і Збройними силами в цій сфері", - додав він.



Окремо Муженко відзначив початок співпраці з протидії гібридним загрозам і з інших питань зі Швецією.



"Це той формат, який у нас тільки починається. Швеція не є країною НАТО. Але в світлі існуючих загроз ми вважаємо, що треба підтримувати контакти не тільки з країнами НАТО, а й з нашими партнерами і сусідами, які підтримують нас", - пояснив начальник Генштабу.



Муженко зараз перебуває в брюссельській штаб-квартирі НАТО, де Україна готова поділитися набутим в протистоянні російській агресії бойовим досвідом для підготовки збройних сил НАТО. Про це в коментарі Укрінформу розповів начальник Генштабу - головнокомандувач ЗСУ генерал армії Віктор Муженко "На засіданні Комісії Україна-НАТО ми заявили, що переходимо на стандарти НАТО, але вже на стандарти, які ми адаптуємо з урахуванням набутого нами бойового досвіду. І ми готові цим досвідом ділитися, і цей процес вже йде. Ми готові його продовжувати і нарощувати", - заявив Муженко.Говорячи про реформування ЗСУ за допомогою НАТО та перехід на стандарти Альянсу, Муженко зазначив, що цей процес активізувався в 2016 році."Ми плануємо з кожним роком нарощувати кількість підрозділів, які будуть готуватися за певними з НАТО форматам. Це і проведення спільних навчань", - зазначив він.Муженко повідомив, що на 2017 рік з Альянсом заплановано проведення 39 спільних навчань за участю українських військовослужбовців. З них три - на території України, а решта - в країнах НАТО.При цьому, українська сторона також запропонувала готувати сценарії військових навчань Альянсу з урахуванням бойового досвіду, набутого в протистоянні російській агресії.У цьому ж форматі, додав головнокомандувач ЗСУ, йдеться про залучення інструкторів армій країн-членів НАТО для підготовки наших військовослужбовців в загальній системі підтримки України в протистоянні агресії РФ.Він повідомив, що Великобританія висловила готовність у 2017 році здійснити підготовку до 5 тисяч українських військовослужбовців. "Канада також продовжить співпрацю з Україною і Збройними силами в цій сфері", - додав він.Окремо Муженко відзначив початок співпраці з протидії гібридним загрозам і з інших питань зі Швецією."Це той формат, який у нас тільки починається. Швеція не є країною НАТО. Але в світлі існуючих загроз ми вважаємо, що треба підтримувати контакти не тільки з країнами НАТО, а й з нашими партнерами і сусідами, які підтримують нас", - пояснив начальник Генштабу.Муженко зараз перебуває в брюссельській штаб-квартирі НАТО, де проходить нарада начальників генеральних штабів країн Альянсу по темі ситуації в Україні, Грузії, політиці щодо РФ і проблемам середземноморського регіону.\ Читайте також: Муженко: За стандартами НАТО підготовлені чотири батальйони ЗСУ Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

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