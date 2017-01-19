Війська НАТО в Україні: ВР схвалила проведення масштабних навчань
19.01.2017 11:31
Парламентарії дозволили проведення на українській території багатонаціональних навчань солдатів США і інших країн НАТО, а також їх бойової техніки
Скріншот з відеозапису
Верховна Рада дала добро на допуск іноземних військових на територію України для проведення багатонаціональних навчань в 2017 році. За закон про схвалення відповідного рішення президента Петра Порошенка №5636 проголосували 236 депутатів, передає кореспондент ЛІГА.net.
Для навчань з підготовки підрозділів збройних сил з січня по грудень 2017 року планується допуск до 3000 військовослужбовців США та інших країн НАТО з озброєнням і технікою, а також до шести літаків і вертольотів.
Для проведення американо-українських навчань Sea Breeze 2017 липні-вересні на 25 днів планується допуск до 2500 військовослужбовців США та інших країн НАТО з озброєнням і технікою. Очікується до 10 кораблів, п'яти підводних човнів, 10 літаків і вертольотів, а також до 60 одиниць колісної техніки.
Для проведення навчань Rapid-2017 у червні-листопаді на 25 днів дозволений допуск до 2000 військовослужбовців США та інших країн НАТО з озброєнням і військовою технікою - до 6 літаків і 10 вертольотів.
Також затверджено план участі українських військових у багатонаціональних навчаннях на території інших країн.
Для навчань з підготовки підрозділів збройних сил з січня по грудень 2017 року планується допуск до 3000 військовослужбовців США та інших країн НАТО з озброєнням і технікою, а також до шести літаків і вертольотів.
Для проведення американо-українських навчань Sea Breeze 2017 липні-вересні на 25 днів планується допуск до 2500 військовослужбовців США та інших країн НАТО з озброєнням і технікою. Очікується до 10 кораблів, п'яти підводних човнів, 10 літаків і вертольотів, а також до 60 одиниць колісної техніки.
Для проведення навчань Rapid-2017 у червні-листопаді на 25 днів дозволений допуск до 2000 військовослужбовців США та інших країн НАТО з озброєнням і військовою технікою - до 6 літаків і 10 вертольотів.
Також затверджено план участі українських військових у багатонаціональних навчаннях на території інших країн.
Читайте також: На півдні в ході навчань встановлять блокпости і пройде бойова техніка
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