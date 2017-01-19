USD:  27.64  28.35   EUR:  29.17  30.20  
Саморозвиток
Спецпроекти
Свій бізнес

Парубій закрив засідання Ради: занадто мало нардепів

19.01.2017 14:55
Після провалу кількох голосувань, спікер Ради оголосив сигнальне голосування: кнопки натиснули 211 депутатів при 226 необхідних для прийняття рішень
Парубій закрив засідання Ради: занадто мало нардепів
Спікер Верховної Ради  Андрій Парубій закрив ранкове засідання парламенту. У депутатів немає голосів для прийняття законопроектів, передає кореспондент ЛІГА.net.

Після того як депутати провалили кілька голосувань, Парубій оголосив сигнальне голосування, щоб з'ясувати, скільки депутатів є в залі. Кнопки натиснули 211 депутатів при 226 необхідних для прийняття рішень.

"Вважаю неприйнятною таку ситуацію. Щоб не ризикувати законопроектами, які стоять на порядку денному, щоб не відхиляти їх, я оголошую ранкове пленарне засідання Верховної Ради закритим", - сказав він. Парубій нагадав, що вечірнє пленарне засідання розпочнеться о 16:00.

Читайте також: Тераріум однодумців: інтриги нового сезону Верховної Ради

Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
Loading...

Матеріали по темі

Всі матеріали по темі:

   
дізнатися більше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
http://tvgid.ua/serial/99928/na-odnom-dyhanii/
 