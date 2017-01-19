Парубій закрив засідання Ради: занадто мало нардепів
19.01.2017 14:55
Після провалу кількох голосувань, спікер Ради оголосив сигнальне голосування: кнопки натиснули 211 депутатів при 226 необхідних для прийняття рішень
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій закрив ранкове засідання парламенту. У депутатів немає голосів для прийняття законопроектів, передає кореспондент ЛІГА.net.
Після того як депутати провалили кілька голосувань, Парубій оголосив сигнальне голосування, щоб з'ясувати, скільки депутатів є в залі. Кнопки натиснули 211 депутатів при 226 необхідних для прийняття рішень.
"Вважаю неприйнятною таку ситуацію. Щоб не ризикувати законопроектами, які стоять на порядку денному, щоб не відхиляти їх, я оголошую ранкове пленарне засідання Верховної Ради закритим", - сказав він. Парубій нагадав, що вечірнє пленарне засідання розпочнеться о 16:00.
Читайте також: Тераріум однодумців: інтриги нового сезону Верховної Ради
Після того як депутати провалили кілька голосувань, Парубій оголосив сигнальне голосування, щоб з'ясувати, скільки депутатів є в залі. Кнопки натиснули 211 депутатів при 226 необхідних для прийняття рішень.
"Вважаю неприйнятною таку ситуацію. Щоб не ризикувати законопроектами, які стоять на порядку денному, щоб не відхиляти їх, я оголошую ранкове пленарне засідання Верховної Ради закритим", - сказав він. Парубій нагадав, що вечірнє пленарне засідання розпочнеться о 16:00.
Читайте також: Тераріум однодумців: інтриги нового сезону Верховної Ради
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