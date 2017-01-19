Справа Майдану: ГПУ висунуло звинувачення Беркуту у вбивстві

За версією звинувачення, беркутівці діяли за попередньою змовою і розстрілювали учасників Майдану тому, що нібито "відчували загрозу"





"Ми розглянули ще один епізод по одному з потерпілих на прізвище Варяниця, який загинув 20 лютого на Інститутській. Ми надали суду всі докази, що підтверджують час, спосіб і місце вчинення злочину - він отримав вогнепальне поранення зі зброї, яка була на озброєнні у спецроти Беркута. Ми надали всі докази, що підтверджують цей факт", - сказав він.



За версією звинувачення, озвученою Симоновим, беркутівці діяли за попередньою змовою і розстрілювали активістів тому, що нібито "відчували загрозу".



"Ми сьогодні досліджували відео, відповідно до якого учасники мітингу не мали при собі зброї не становили загрози. Говорити про те, що це був "наступ "на правоохоронців, неможливо", - зазначив прокурор.



Симонов нагадав, що, як встановлено слідством 20 лютого 2014 року на Інститутській перебували 28 співробітників спеціальної роти київського Беркута. П'ятеро з них на сьогодні на лаві підсудних, більше двадцяти перебувають в розшуку. Він також додав, що в ході протистоянь на Майдані загинули двадцять правоохоронців, серед них один беркутівець з вказаної спецроти. "У нас немає підстав говорити про те, що якісь сторонні особи, а саме активісти Майдану, застосовували зброю. Але спростувати інформацію, що інші зацікавлені особи застосовували зброю для того, щоб спровокувати (правоохоронців, - ред.) неможливо", - заявив прокурор.



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Сторона звинувачення на суді у справі про розстріл 48 учасників Майдану надала докази, що підтверджують факт скоєння вбивства одного з учасників співробітниками спецроти Беркута. Про це сьогодні по завершенню судового засідання журналістам заявив прокурор ГПУ Яніс Симонов, передає кореспондент ЛІГА.net "Ми розглянули ще один епізод по одному з потерпілих на прізвище Варяниця, який загинув 20 лютого на Інститутській. Ми надали суду всі докази, що підтверджують час, спосіб і місце вчинення злочину - він отримав вогнепальне поранення зі зброї, яка була на озброєнні у спецроти Беркута. Ми надали всі докази, що підтверджують цей факт", - сказав він.За версією звинувачення, озвученою Симоновим, беркутівці діяли за попередньою змовою і розстрілювали активістів тому, що нібито "відчували загрозу"."Ми сьогодні досліджували відео, відповідно до якого учасники мітингу не мали при собі зброї не становили загрози. Говорити про те, що це був "наступ "на правоохоронців, неможливо", - зазначив прокурор.Симонов нагадав, що, як встановлено слідством 20 лютого 2014 року на Інститутській перебували 28 співробітників спеціальної роти київського Беркута. П'ятеро з них на сьогодні на лаві підсудних, більше двадцяти перебувають в розшуку. Він також додав, що в ході протистоянь на Майдані загинули двадцять правоохоронців, серед них один беркутівець з вказаної спецроти. "У нас немає підстав говорити про те, що якісь сторонні особи, а саме активісти Майдану, застосовували зброю. Але спростувати інформацію, що інші зацікавлені особи застосовували зброю для того, щоб спровокувати (правоохоронців, - ред.) неможливо", - заявив прокурор.Раніше повідомлялося , що 10 колишніх бійців Беркута, розшукуваних у справі про розстріл учасників Майдану 20 лютого 2014 року, отримали російське громадянство.



ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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