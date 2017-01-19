Вечірнє засідання Ради завершилося, не розпочавшись:немає кворуму

Спікер Андрій Парубій достроково закрив засідання: в залі не було мінімуму в 226 голосів депутатів, необхідного для прийняття рішень

Вечірнє пленарне засідання Верховної Ради в четвер, 19 січня, завершилося, не встигнувши початися, так як більшість народних депутатів не повернулися до сесійної зали після обідньої перерви. Про це повідомляє кореспондент ЛІГА.net.

Відкривши вечірнє засідання, спікер Андрій Парубій оголосив електронну реєстрацію нардепів, за підсумками якої в залі зареєструвалися 336 карток.

"Є підозра, що в залі 336 карток, а не депутатів", - сказав Парубій, після чого провів сигнальне голосування, щоб перевірити, чи є в залі як мінімум 226 парламентаріїв для результативного голосування. Однак на електронному табло висвітилося число 167.

"У зв'язку з тим, що немає необхідної кількості депутатів, я закриваю вечірнє пленарне засідання Ради", - заявив спікер.

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На сьогоднішньому ранковому пленарному засіданні нардепи відновили статус юридичної особи службам у справах дітей. За відповідні зміни до закону про органи служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей проголосували 230 парламентаріїв.

Крім того, 234 голосами "за" Рада внесла зміни до угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів.

Також 236 депутатів підтримали рішення президента України про допуск в країну підрозділів армій країн НАТО для військових навчань в 2017 році.

У той же час через брак голосів парламент провалив три проекти змін до закону про вищу освіту.

Ранкове засідання Ради спікер Парубій закрив на годину раніше, ніж зазвичай також через відсутність більшості депутатів в сесійній залі.

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