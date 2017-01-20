Півроку з дня вбивства Шеремета: деталі розслідування - ЗМІ

20 грудня спікер МВС Артем Шевченко заявив , що Національна поліція отримала весь комплекс допомоги від міжнародних партнерів у справі про вбивство Шеремета.18 листопада повідомлялося , що виконавці убивства Шеремета спеціально зробили інформаційне вкидання про те, що нібито в.о. глави Нацполіції Вадим Троян причетний до організації зовнішнього спостереження за ним.

23 липня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідство перевіряє інформацію ЗМІ про нібито стеження Трояна за журналістами Шереметом і редактором-засновником Української правди Оленою Притулою.

6 серпня повідомлялося, що глава Національної поліції Хатія Деканоїдзе доручила провести службову перевірку свого першого заступника Вадима Трояна в зв'язку з появою інформації про нібито його причетність до організації незаконного спостереження за журналістами Оленою Притулою і Павлом Шереметом.

20 липня о 07:45 ранку в центрі Києва був підірваний автомобіль Притули, в якому знаходився Шеремет.Він помер в кареті швидкої допомоги.Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що смерть Шеремета - це вбивство.Пізніше радник глави СБУ Юрій тандем заявив , що слідство розглядає шість версій причин вбивства журналіста.

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