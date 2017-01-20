Півроку з дня вбивства Шеремета: деталі розслідування - ЗМІ
20.01.2017 12:49
За шість місяців не встановлені ні вбивці, ні замовники злочину
Павло Шеремет (фото - radiosvoboda.org)
Сьогодні, 20 січня, виповнюється півроку з дня вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство досі так не встановило вбивць і замовників, повідомляє Українська правда.
"Генпрокурор Юрій Луценко тримає розслідування на контролі, про нього інформують президента Петра Порошенка. Така інформація випливає з відповідей на запити УП Нацполіції і Генеральної прокуратури", - наголошується в повідомленні.
Видання також направляло запити в СБУ і Адміністрацію президента, але ці відповідей також немає.
У Нацполіції повідомили, що "розслідування в вищевказаному кримінальному провадженні триває, і на даному етапі розголошення відомостей негативно вплине на результати його проведення".
У той же час в Генпрокуратурі на запит УП повідомили, що розслідування перебуває на контролі генпрокурора.
"Про хід досудового слідства систематично інформується президент", - сказано у відповіді.
Видання відзначає, що в обох відповідях на запит немає реакції на питання про те, чи завершені всі експертизи ФБР, чи вже є результати і чи були вони корисними.
У відповіді ГПУ лише зазначається, що "до проведення експертних досліджень залучені фахівці ФБР".
"У той же час, існує величезна кількість судових рішень, які надають Нацполіціі доступ до інформації мобільних операторів", - йдеться в повідомленні.
В одному з рішень суду зазначається, що був проведений аналіз технічної інформації по з'єднання абонентів мобільних операторів на місці скоєння вбивства Шеремета та за місцем проживання і його роботи (Шеремет працював в Українській правді і радіо Вести, - ред).
"Встановлено абоненти і термінали мобільних систем зв'язку, користувачі яких можуть бути причетні до скоєння даного злочину", - наголошується в рішенні суду, в якому Нацполіція призводить великий перелік номерів телефонів, до яких суд згодом дав їм доступ.
13 січня повідомлялося, що заступник в.о. голови Національної поліції Олександр Вакуленко заявив, що триває розслідування вбивства Шеремета.
20 грудня спікер МВС Артем Шевченко заявив, що Національна поліція отримала весь комплекс допомоги від міжнародних партнерів у справі про вбивство Шеремета.
18 листопада повідомлялося, що виконавці убивства Шеремета спеціально зробили інформаційне вкидання про те, що нібито в.о. глави Нацполіції Вадим Троян причетний до організації зовнішнього спостереження за ним.
Він помер в кареті швидкої допомоги.
Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що смерть Шеремета - це вбивство.
Пізніше радник глави СБУ Юрій тандем заявив, що слідство розглядає шість версій причин вбивства журналіста.
"Генпрокурор Юрій Луценко тримає розслідування на контролі, про нього інформують президента Петра Порошенка. Така інформація випливає з відповідей на запити УП Нацполіції і Генеральної прокуратури", - наголошується в повідомленні.
Видання також направляло запити в СБУ і Адміністрацію президента, але ці відповідей також немає.
У Нацполіції повідомили, що "розслідування в вищевказаному кримінальному провадженні триває, і на даному етапі розголошення відомостей негативно вплине на результати його проведення".
У той же час в Генпрокуратурі на запит УП повідомили, що розслідування перебуває на контролі генпрокурора.
"Про хід досудового слідства систематично інформується президент", - сказано у відповіді.
Видання відзначає, що в обох відповідях на запит немає реакції на питання про те, чи завершені всі експертизи ФБР, чи вже є результати і чи були вони корисними.
У відповіді ГПУ лише зазначається, що "до проведення експертних досліджень залучені фахівці ФБР".
"У той же час, існує величезна кількість судових рішень, які надають Нацполіціі доступ до інформації мобільних операторів", - йдеться в повідомленні.
В одному з рішень суду зазначається, що був проведений аналіз технічної інформації по з'єднання абонентів мобільних операторів на місці скоєння вбивства Шеремета та за місцем проживання і його роботи (Шеремет працював в Українській правді і радіо Вести, - ред).
"Встановлено абоненти і термінали мобільних систем зв'язку, користувачі яких можуть бути причетні до скоєння даного злочину", - наголошується в рішенні суду, в якому Нацполіція призводить великий перелік номерів телефонів, до яких суд згодом дав їм доступ.
13 січня повідомлялося, що заступник в.о. голови Національної поліції Олександр Вакуленко заявив, що триває розслідування вбивства Шеремета.
20 грудня спікер МВС Артем Шевченко заявив, що Національна поліція отримала весь комплекс допомоги від міжнародних партнерів у справі про вбивство Шеремета.
18 листопада повідомлялося, що виконавці убивства Шеремета спеціально зробили інформаційне вкидання про те, що нібито в.о. глави Нацполіції Вадим Троян причетний до організації зовнішнього спостереження за ним.
23 липня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідство перевіряє інформацію ЗМІ про нібито стеження Трояна за журналістами Шереметом і редактором-засновником Української правди Оленою Притулою.
6 серпня повідомлялося, що глава Національної поліції Хатія Деканоїдзе доручила провести службову перевірку свого першого заступника Вадима Трояна в зв'язку з появою інформації про нібито його причетність до організації незаконного спостереження за журналістами Оленою Притулою і Павлом Шереметом.20 липня о 07:45 ранку в центрі Києва був підірваний автомобіль Притули, в якому знаходився Шеремет.
Він помер в кареті швидкої допомоги.
Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що смерть Шеремета - це вбивство.
Пізніше радник глави СБУ Юрій тандем заявив, що слідство розглядає шість версій причин вбивства журналіста.
Читайте також: 10 останніх публікацій і висловлювань Шеремета
Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
Loading...
Матеріали по темі
-
13.01.2017 17:05
-
26.12.2016 18:01
-
08.11.2016 13:26
-
02.11.2016 13:08
-
01.11.2016 16:01
-
2097
-
1671
-
1196
-
522
-
369
Новости партнеров