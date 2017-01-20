РНБО: Україна і Британія посилять співпрацю у військовій сфері

Секретар РНБО Турчинов і держсекретар Великобританії з оборони Феллон виступили за посилення співпраці у військово-технічній сфері

Олександр Турчинов і Майкл Феллон (фото: turchynov.com)





Окрему увагу сторони приділили питанням реформування сектора безпеки і оборони України відповідно до стандартів НАТО та поглиблення українсько-британського співробітництва у військово-технічній сфері.



За словами Турчинова, блокування поставок летальної зброї Україні або технологій її виробництва "ми вважаємо стратегічною помилкою". "Адже від українського оборонного потенціалу залежить безпека Європи", - сказав він.



Секретар РНБО додав, що Великобританія завжди підтримувала Україну, "за що ми вдячні, але вважаємо, що настав час, коли наша співпраця має піднятися на вищий рівень".



Феллон заявив, що Великобританія зацікавлена ​​в збільшенні допомоги Україні.



"Ми сподіваємося послідовно збільшити допомогу і наростити рівень військово-технічного співробітництва", - сказав він.



В ході зустрічі співрозмовники обговорили поточну ситуацію в Донбасі і спроби Росії збільшити свій вплив на світовій арені шляхом дестабілізації ситуації в Україні та на Близькому Сході.



Турчинов підкреслив, що ситуація в світі вимагає послідовної і твердої позиції щодо протидії тероризму і військової агресії для відновлення системи колективної безпеки.



Феллон запевнив, що позиція Великобританії по списку санкцій тиску на Росію залишається незмінною: санкції повинні залишатися до повного виконання досягнутих в Мінську домовленостей.



Раніше начальник Генштабу ЗСУ



Секретар Ради Національної безпеки і оборони Олександр Турчинов і державний секретар з питань оборони Великобританії Майкл Феллон виступили за посилення українсько-британського співробітництва у військово-технічній сфері. Про це йдеться в повідомленні прес-служби РНБО за підсумками зустрічі Турчинова з Феллоном.Окрему увагу сторони приділили питанням реформування сектора безпеки і оборони України відповідно до стандартів НАТО та поглиблення українсько-британського співробітництва у військово-технічній сфері.За словами Турчинова, блокування поставок летальної зброї Україні або технологій її виробництва "ми вважаємо стратегічною помилкою". "Адже від українського оборонного потенціалу залежить безпека Європи", - сказав він.Секретар РНБО додав, що Великобританія завжди підтримувала Україну, "за що ми вдячні, але вважаємо, що настав час, коли наша співпраця має піднятися на вищий рівень".Феллон заявив, що Великобританія зацікавлена ​​в збільшенні допомоги Україні."Ми сподіваємося послідовно збільшити допомогу і наростити рівень військово-технічного співробітництва", - сказав він.В ході зустрічі співрозмовники обговорили поточну ситуацію в Донбасі і спроби Росії збільшити свій вплив на світовій арені шляхом дестабілізації ситуації в Україні та на Близькому Сході.Турчинов підкреслив, що ситуація в світі вимагає послідовної і твердої позиції щодо протидії тероризму і військової агресії для відновлення системи колективної безпеки.Феллон запевнив, що позиція Великобританії по списку санкцій тиску на Росію залишається незмінною: санкції повинні залишатися до повного виконання досягнутих в Мінську домовленостей.Раніше начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявив, що Україна буде переходити на стандарти НАТО, "але вже на стандарти, які ЗСУ адаптують з урахуванням бойового досвіду". Читайте також: Муженко: За стандартами НАТО підготовлені чотири батальйони ЗСУ Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

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