Штаб: бойовики обстріляли автобус поблизу Оленівки, є поранені

За даними штабу, терористи ДНР відкрили вогонь по автобусу, який рухався в напрямку Оленівка-Донецьк, поранена одна жінка

У п'ятницю вранці, 20 січня, в Оленівці Донецької області бойовики підконтрольних РФ збройних бандформувань обстріляли автобус, в результаті поранений один мирний житель. Про це повідомляє прес-центр АТО."Вранці 20 січня в районі населеного пункту Оленівка, що знаходиться на тимчасово окупованій території, російсько-окупаційними військами був обстріляний цивільний автобус. В результаті обстрілу отримала поранення місцева жителька", - йдеться в повідомленні.У штабі зазначили, що причетність бойовиків до цієї події підтверджується тим, що автобус, який рухався вздовж лінії зіткнення в напрямку Оленівка-Донецьк, отримав кульові пошкодження з боку позицій терористів."Не виключається, що ця провокація була здійснена з метою дискредитації Збройних Сил України в період перебування в районі проведення АТО заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ", - додали в штабі.







Фото: сайти террористів

Раніше сьогодні спікер Міноборони з питань АТО Олександр Мотузянік розповів, що за минулу добу в результаті бойових дій загиблих і поранених серед українських військових в Донбасі не було.

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