Дефіцит кадрів: у 12 суддів окружного суду Києва - 16 тисяч справ

У столичному окружному адмінсуді нарікають на катастрофічний дефіцит суддів з повноваженнями і сподіваються на закон про Вищу раду правосуддя

У минулому році на розгляді суддів Окружного адміністративного суду Києва було майже 32,5 тисячі проваджень, з яких на січень 2017 року було розглянуто менше половини. Про це повідомляє прес-служба відомства.Причиною того, що безліч проваджень залишилося без уваги, в ОАСК називають недоукомплектованість відомства суддями."У минулому році тільки у 17 з 49 суддів були повноваження. В цьому році суттєво збільшиться навантаження на суддів, які мають повноваження здійснювати правосуддя. У минулому році, наприклад, кожен суддя щомісяця розглядав 120-200 справ. Зараз ці цифри можуть істотно зрости, оскільки склад діючих суддів скоротився майже вдвічі", - пояснили в суді.Сьогодні, 23 січня, у п'яти суддів ОАСК закінчилися повноваження. При цьому більше 3500 проваджень, розглянутих суддями у зв'язку з навантаженням і закінченням повноважень, будуть спрямовані на повторний автоматизований розподіл. У березні закінчуються повноваження ще одного судді.

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Як стверджують в ОАСК , склалася " типова для судів " ситуація , яка " безпосередньо впливає на терміни розгляду справ " .



" Тривале непризначення суддів на посади безстроково призвело до накопичення справ і недотримання термінів їх розгляду . В результаті громадяни , які звернулися до суду , змушені перше судове засідання чекати не один тиждень , і місяцями - вирішення справи по суті . У минулому році судді слухали вдень по 30 справ , а в цьому році навантаження ще збільшиться " , - поскаржився голова ОАСК Павло Вовк .





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Після закінчення повноважень п'яти суддів у кожного з решти суддів на розгляді буде більше 1500 провадженб, зазначив він. "Це цифри тільки на січень 2017 року. Сподіваюся, після вступу в силу закону про Вищу раду правосуддя процес призначення суддів активізується, прискориться розгляд справ", - підсумував Вовк.

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