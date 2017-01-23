Декларації: стали відомі імена депутатів, яких перевірить ГПУ
23.01.2017 14:37
У списку - Довгий, Бакулін, Лозовий, Солод - чоловік Королевської, Розенблат, Рибалка, Горбунов, Романюк і Бобов
Державній фіскальній службі доручили перевірити сплату податків дев'ятьма народними депутатами за клопотанням Генпрокуратури. Про це повідомили джерела в правоохоронних органах, а також з рішень Печерського суду від 16 січня, пише Українська правда.
Зараз опубліковано дев'ять рішень суду по дев'яти нардепам, прийняті за клопотанням Генпрокуратури, яка розслідує можливе ухилення нардепами від сплати податків (ч.3 ст. 212 КК).
У списку - Олесь Довгий, Євген Бакулін, Андрій Лозовий, Юрій Солод - чоловік Наталії Королевської, Борислав Розенблат, Андрій Рибалка, Олександр Горбунов, Віктор Романюк, Геннадій Бобов.
ДФС має перевірити народного депутата Олеся Довгого з групи Воля народу. Довгий задекларував активи в гривні та іноземній валюті в еквіваленті 54,7 млн грн. У той же час, як стверджують в ГПУ з посиланням на дані податкової, в 1998-2015 рр. Довгий офіційно заробив лише 11,8 млн грн. Крім того, нардеп Довгий у 2015 році придбав корпоративні права ТОВ "КВ Менеджмент" за 15 млн грн, задекларував картини і наручний годинник без вказівки їх вартості.
Суд дозволив перевірити Борислава Розенблата від Блоку Петра Порошенка. Розенблат задекларував майже 109 млн грн на рахунках в банках і готівкою. Але, як стверджують в ГПУ, в 1998-2015 рр. Розенблат сплатив податки тільки з 3,3 млн грн.
Також повинні перевірити Євгена Бакуліна, члена фракції Опозиційний блок, екс-голови правління НАК Нафтогаз. Бакулін задекларував гроші готівкою і в банках в еквіваленті 42,4 млн грн, будинок, куплений в 2011 році за 5,4 млн грн., а також два авто, сумарна вартість яких близько 2,5 млн грн. При цьому, прокуратура у своєму розпорядженні має дані, що в 1998-2015 рр. Бакулін сплатив податки з 13 млн грн доходів.
Перевірятимуть нардепа Андрія Лозового, заступника голови фракції Радикальної партії Олега Ляшка. Лозовий задекларував готівкою 150 тис євро, 50 тисяч доларів, 800 тис гривень і перелік з 25 об'єктів цінного рухомого майна (картини, антикваріат), вартість якого нардепу невідома. У той же час, в податковій відсутня інформація про доходи Лозового з 2000 року, а є тільки дані 2015 року про 69,5 тис грн. зарплати і 80,5 тис. грн, отриманих на виконання депутатських повноважень.
Повинні перевірити Андрія Рибалку від Радикальної партії Олега Ляшка. Нардеп Рибалка задекларував понад 49 млн грн готівкою і в банках при тому, що в 1999-2015 рр. сплатив податки тільки з 16 млн грн доходу.
Перевіряти будуть також нардепа Олександра Горбунова від Народного фронту, який задекларував активи в еквіваленті 12 млн грн. При цьому в ГПУ з посиланням на дані податкової стверджують, що Горбунов з 1998 заробив лише 1,2 млн грн.
Відомо, що перевірятимуть Віктора Романюка від Народного Фронту, який задекларував понад 15 млн грн готівкою при тому, що в 1998-2015 рр. сплатив податки з 1,4 млн грн.
Є рішення суду по перевірці нардепа Юрія Солода від Опозиційного блоку, чоловіка нардепа Наталії Королевської. Солод задекларував майже 35 млн грн, а також квартиру вартістю понад 8 млн грн. При цьому, в 1998-2015 рр. Солод офіційно заробив трохи більше 3 млн грн.
Ще ГПУ попросила перевірити нардепа Геннадія Бобова з групи Відродження. Бобов задекларував готівкою 100 млн грн, 2,5 млн доларів і 1,8 млн доларів своєї дружини. За інформацією ДФС, в 1998-2015 рр. Бобов заробив 118,7 млн грн.
У рішенні суду також зазначено, що у податківців є інформація, що нардепу Бобову в 2015 році були виплачені 17,7 млн грн дивідендів від "АФ "Згода" та ПП "Шанс", які він не задекларував, а також в 2014 році на його рахунку надійшли перекази від 40 фізосіб в розмірі 1-3 млн грн кожен. Тепер, за рішенням суду, ДФС повинна перевірити достовірність цієї інформації.
Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура і Державна фіскальна служба проведуть позапланові перевірки електронних декларацій 29 народних депутатів.
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Зараз опубліковано дев'ять рішень суду по дев'яти нардепам, прийняті за клопотанням Генпрокуратури, яка розслідує можливе ухилення нардепами від сплати податків (ч.3 ст. 212 КК).
У списку - Олесь Довгий, Євген Бакулін, Андрій Лозовий, Юрій Солод - чоловік Наталії Королевської, Борислав Розенблат, Андрій Рибалка, Олександр Горбунов, Віктор Романюк, Геннадій Бобов.
ДФС має перевірити народного депутата Олеся Довгого з групи Воля народу. Довгий задекларував активи в гривні та іноземній валюті в еквіваленті 54,7 млн грн. У той же час, як стверджують в ГПУ з посиланням на дані податкової, в 1998-2015 рр. Довгий офіційно заробив лише 11,8 млн грн. Крім того, нардеп Довгий у 2015 році придбав корпоративні права ТОВ "КВ Менеджмент" за 15 млн грн, задекларував картини і наручний годинник без вказівки їх вартості.
Суд дозволив перевірити Борислава Розенблата від Блоку Петра Порошенка. Розенблат задекларував майже 109 млн грн на рахунках в банках і готівкою. Але, як стверджують в ГПУ, в 1998-2015 рр. Розенблат сплатив податки тільки з 3,3 млн грн.
Також повинні перевірити Євгена Бакуліна, члена фракції Опозиційний блок, екс-голови правління НАК Нафтогаз. Бакулін задекларував гроші готівкою і в банках в еквіваленті 42,4 млн грн, будинок, куплений в 2011 році за 5,4 млн грн., а також два авто, сумарна вартість яких близько 2,5 млн грн. При цьому, прокуратура у своєму розпорядженні має дані, що в 1998-2015 рр. Бакулін сплатив податки з 13 млн грн доходів.
Перевірятимуть нардепа Андрія Лозового, заступника голови фракції Радикальної партії Олега Ляшка. Лозовий задекларував готівкою 150 тис євро, 50 тисяч доларів, 800 тис гривень і перелік з 25 об'єктів цінного рухомого майна (картини, антикваріат), вартість якого нардепу невідома. У той же час, в податковій відсутня інформація про доходи Лозового з 2000 року, а є тільки дані 2015 року про 69,5 тис грн. зарплати і 80,5 тис. грн, отриманих на виконання депутатських повноважень.
Повинні перевірити Андрія Рибалку від Радикальної партії Олега Ляшка. Нардеп Рибалка задекларував понад 49 млн грн готівкою і в банках при тому, що в 1999-2015 рр. сплатив податки тільки з 16 млн грн доходу.
Перевіряти будуть також нардепа Олександра Горбунова від Народного фронту, який задекларував активи в еквіваленті 12 млн грн. При цьому в ГПУ з посиланням на дані податкової стверджують, що Горбунов з 1998 заробив лише 1,2 млн грн.
Відомо, що перевірятимуть Віктора Романюка від Народного Фронту, який задекларував понад 15 млн грн готівкою при тому, що в 1998-2015 рр. сплатив податки з 1,4 млн грн.
Є рішення суду по перевірці нардепа Юрія Солода від Опозиційного блоку, чоловіка нардепа Наталії Королевської. Солод задекларував майже 35 млн грн, а також квартиру вартістю понад 8 млн грн. При цьому, в 1998-2015 рр. Солод офіційно заробив трохи більше 3 млн грн.
Ще ГПУ попросила перевірити нардепа Геннадія Бобова з групи Відродження. Бобов задекларував готівкою 100 млн грн, 2,5 млн доларів і 1,8 млн доларів своєї дружини. За інформацією ДФС, в 1998-2015 рр. Бобов заробив 118,7 млн грн.
У рішенні суду також зазначено, що у податківців є інформація, що нардепу Бобову в 2015 році були виплачені 17,7 млн грн дивідендів від "АФ "Згода" та ПП "Шанс", які він не задекларував, а також в 2014 році на його рахунку надійшли перекази від 40 фізосіб в розмірі 1-3 млн грн кожен. Тепер, за рішенням суду, ДФС повинна перевірити достовірність цієї інформації.
Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура і Державна фіскальна служба проведуть позапланові перевірки електронних декларацій 29 народних депутатів.
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