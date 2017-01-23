Турчинов: РФ перейшла до нової фази гібридної війни в Україні

Секретар РНБО заявив, що спецслужби РФ перейшли до організації вбивств політиків, громадських діячів і журналістів з метою дестабілізації ситуації

Олександр Турчинов





"Попередня інформація дозволяє стверджувати, що замах було пов'язано з його професійною діяльністю і викриттям росіян, причетних до злочинів на окупованій території України", - зазначив Турчинов.



Секретар РНБО додав, що, на жаль, це не єдиний випадок терористичної діяльності, яку організували російські спецслужби на українській території.



Турчинов зазначив, що для організації терактів російські спецслужби створюють агентурну мережу з криміналітету і бойовиків, які воювали в російських гібридних військах в Донбасі. "Їх спецпідготовка і навчання здійснюються на території РФ, а також на окупованій території України", - сказав він.



Секретар РНБО підкреслив, що завдання російських спецслужб - це ліквідація політичних, громадських діячів, представників ЗМІ "з метою нагнітання страху, створення хаосу і дестабілізації ситуації в Україні, щоб зламати готовність українців чинити опір військовій агресії РФ".



За його словами, відповідальність за використання спецслужб в організації терористичної діяльності "повністю несе політичне керівництво РФ, яке перетворило свою країну в центр світового тероризму".



"Україна буде переслідувати в правовому порядку і вимагати, в тому числі через міжнародні інстанції, видачі всіх злочинців, причетних до організації терористичної діяльності на нашій території, які ховаються за посвідченнями російських спецслужб на території РФ. Ми будемо жорстко припиняти будь-які дії, що загрожують життю українських громадян", - підсумував секретар РНБО.



21 січня голова СБУ



Сьогодні, 22 січня, радник глави МВС Зорян Шкіряк



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Російські спецслужби перейшли до нової фази гібридної війни в Україні - політичного тероризму. Так прокоментував секретар РНБО Олександр Турчинов спробу замаху на народного депутата Антона Геращенко, повідомляє прес-служба відомства."Попередня інформація дозволяє стверджувати, що замах було пов'язано з його професійною діяльністю і викриттям росіян, причетних до злочинів на окупованій території України", - зазначив Турчинов.Секретар РНБО додав, що, на жаль, це не єдиний випадок терористичної діяльності, яку організували російські спецслужби на українській території.Турчинов зазначив, що для організації терактів російські спецслужби створюють агентурну мережу з криміналітету і бойовиків, які воювали в російських гібридних військах в Донбасі. "Їх спецпідготовка і навчання здійснюються на території РФ, а також на окупованій території України", - сказав він.Секретар РНБО підкреслив, що завдання російських спецслужб - це ліквідація політичних, громадських діячів, представників ЗМІ "з метою нагнітання страху, створення хаосу і дестабілізації ситуації в Україні, щоб зламати готовність українців чинити опір військовій агресії РФ".За його словами, відповідальність за використання спецслужб в організації терористичної діяльності "повністю несе політичне керівництво РФ, яке перетворило свою країну в центр світового тероризму"."Україна буде переслідувати в правовому порядку і вимагати, в тому числі через міжнародні інстанції, видачі всіх злочинців, причетних до організації терористичної діяльності на нашій території, які ховаються за посвідченнями російських спецслужб на території РФ. Ми будемо жорстко припиняти будь-які дії, що загрожують життю українських громадян", - підсумував секретар РНБО.21 січня голова СБУ Василь Грицак повідомив , що в Києві співробітники Служби безпеки на етапі виконання запобігли вбивству народного депутата.Сьогодні, 22 січня, радник глави МВС Зорян Шкіряк заявив, що депутат, замах на вбивство якого запобігла Служба безпеки - це Антон Геращенко. За словами Шкіряка, головним мотивом замаху була діяльність сайту Миротворець. Пізніше сам Геращенко підтвердив це.



ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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