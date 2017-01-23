Геращенко: Вбивство Павла Шеремета було організовано в РФ

За словами Геращенка, вбивство журналіста Шеремета в липні 2016 року було організоване диверсійно-терористичним центром на території РФ

Антон Геращенко





"Судячи з почерку і підготовки терористичного акту на моє ліквідації, слідчі вважають, що на 99,9% терористичний акт вбивства відомого журналіста Павла Шеремета в липні 2016 року був направлений, націлений і реалізований з того ж диверсійно-терористичного центру на території Російської Федерації" , - сказав він.



Геращенко повідомив, що Служба безпеки і Нацполіція вивчають деталі замаху на нього і можливий зв'язок учасників замаху з вбивством Шеремета.



"Явно видно, що почерк вбивства Павла Шеремета і замаху на мене був один і той же. І там, і там була підкладка міни під автомобіль. І там, і там вона повинна була здетонувати, коли автомобіль поїде", - зазначив Геращенко.



За словами Геращенка, замах на нього, запобігання СБУ, є одним з ланок ланцюга роботи диверсійно-терористичного центру, який створений на території РФ.



Завдання центру, за словами Геращенка, задіяти виключно громадян України, як правило, з кримінальним минулим, і тих, хто пройшли обробку російською пропагандою з тим, щоб вони організовували злочини на території України.



21 січня голова СБУ



Журналіст Павло Шеремет загинув в центрі Києва 20 липня 2016 року, коли



Слідство розглядає версію організації вбивства журналіста Павла Шеремета диверсійно-терористичним центром в Російській Федерації. Про це повідомив сьогодні на брифінгу народний депутат Антон Геращенко , передає кореспондент ЛІГА.net "Судячи з почерку і підготовки терористичного акту на моє ліквідації, слідчі вважають, що на 99,9% терористичний акт вбивства відомого журналіста Павла Шеремета в липні 2016 року був направлений, націлений і реалізований з того ж диверсійно-терористичного центру на території Російської Федерації" , - сказав він.Геращенко повідомив, що Служба безпеки і Нацполіція вивчають деталі замаху на нього і можливий зв'язок учасників замаху з вбивством Шеремета."Явно видно, що почерк вбивства Павла Шеремета і замаху на мене був один і той же. І там, і там була підкладка міни під автомобіль. І там, і там вона повинна була здетонувати, коли автомобіль поїде", - зазначив Геращенко.За словами Геращенка, замах на нього, запобігання СБУ, є одним з ланок ланцюга роботи диверсійно-терористичного центру, який створений на території РФ.Завдання центру, за словами Геращенка, задіяти виключно громадян України, як правило, з кримінальним минулим, і тих, хто пройшли обробку російською пропагандою з тим, щоб вони організовували злочини на території України.21 січня голова СБУ Василь Грицак повідомив , що в Києві співробітники Служби безпеки на етапі виконання запобігли вбивству народного депутата. 22 січня сам Геращенко заявив , що депутат, замах на вбивство якого запобігла СБУ - це він.Журналіст Павло Шеремет загинув в центрі Києва 20 липня 2016 року, коли був підірваний автомобіль Олени Притули, в якому знаходився Шеремет. Читайте також: Аваков прокоментував запобігання замаху на Геращенка

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