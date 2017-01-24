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Про адміністрацію Трампа Порошенко відповів цитатою Черчілля

24.01.2017 13:43
На питання про те, чого чекати від нової влади США, президент відповів словами Черчілля про те, що в політиці немає вічних друзів і вічних ворогів
Про адміністрацію Трампа Порошенко відповів цитатою Черчілля
Петро Порошенко
Незалежно від того, хто приходить до влади в США, інтереси цієї держави встановлювалися понад два століття тому, і це - свобода з демократією: ті ж принципи, які сповідує і сучасна Україна. Про це президент Петро Порошенко заявив на прес-конференції з фінським лідером Саулі Нійністьо, відповідаючи на питання, чого можна чекати від адміністрації президента США Дональда Трампа і американського уряду, передає кореспондент ЛІГА.net.

Президент Фінляндії відповів першим, пояснивши, що поки "занадто рано говорити про якісь деталі або озвучувати якісь думки про нову адміністрацію Штатів".

"Але ми повинні тримати в голові, що США - це традиційно дуже стара демократія, і ті ідеї, які стоять за цим, дуже стабільні. Тому ми повинні почекати трохи, щоб побачити зміни в практичній політиці", - пояснив Нійністьо.

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Порошенко зазначив, що поділяє думку фінського колеги.

"По-перше, зараз занадто рано говорити про те, чого ми очікуємо (від нової влади США, - ред.), але ми знаємо про слуханнях в Сенаті, про лідируючих кандидатів і їх позиції, яку вони продемонстрували під час цих слухань. Я ненавиджу саму ідею "це чиїсь вороги, а це чиїсь друзі". Хочу нагадати вам слова Черчілля: "У політиці немає вічних друзів і вічних ворогів. У політиці є інтереси", - зазначив він.

За словами глави держави, такі інтереси в США "створювалися не президентом Бушем або президентом Клінтоном, вони встановлювалися батьками-засновниками більше 200 років тому".

"І ці інтереси були - свобода, демократія. І по якомусь збігу ті ж інтереси розділяє Україна. Свобода і безпека. І тепер солдати воюють на сході України не тільки за свободу і демократію в Україні, а й свободу і демократію в усьому світі . Тому, я думаю, ми можемо розраховувати на підтримку з боку США", - сказав Порошенко.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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