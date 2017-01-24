Біля кордону з Україною Росія формує дивізію в 10 тисяч солдатів

У Ростовській області Росії неподалік від кордону з Україною формується нова дивізія чисельністю 10,5 тисячі солдатів. Про це на брифінгу повідомив т.в.о. начальника Управління верифікації Генштабу Міноборони ЗСУ полковник Владислав Пономарьов за результатами інспекції, проведеної 16-19 січня, передає кореспондент ЛІГА.net Пономарьов зазначив, що РФ ігнорує численні звернення європейської громадськості щодо проведення на своїй території внеквотних перевірок за Віденським документом."В результаті проведення інспекції встановлено, що на території Ростовської області формується 150-а мотострілецька дивізія. Наявність поблизу кордону з Україною цього формування в кількості 10,5 тисячі військовослужбовців не додає гарантій безпеки нашій державі. Навпаки, становить потенційну загрозу", - сказав він .Військовий також підкреслив, що за Віденським документом Росія повинна була б повідомити іншим країнам-учасницям про створення нового збройного формування. Те, що вона цього не зробила, офіційний Київ вважає грубим порушенням положень Віденського документа.

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Керівник багатонаціональної інспекційної групи України, яка 16-19 січня проводила перевірку в Ростовській області, полковник Олексій Вершигора повідомив, що до складу групи ходили представники Канади та Данії. Він також розповів, що вже сформовано штаб 150-ї мотострілецької дивізії Південного військового округу РФ в населеному пункті Персіановський поблизу міста Новочеркаськ, що в 50 км від кордону з Україною. Там сформовані підрозділи бойового і тилового забезпечення, розвідувальний батальйон, батальйон зв'язку, батальйони матеріально-технічного забезпечення.



"За інформацією російської сторони, дивізія повинна бути сформована до кінця 2017... Готовність будинків - 90%. Це нові військові містечка, які будуються з нуля. Термін їх готовності - до кінця 2017 року", - зазначив Вершигора.





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Вершигора зазначив, що під час інспекції Росія обмежила зону вертолітного обльоту на глибину 25 км уздовж кордону з Україною.



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