Геращенко: У ОРДЛО бойовики порушують права дітей

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23 січня проросійський Аграмунт був переобраний президентом ПАРЄ .





ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.