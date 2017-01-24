Геращенко: У ОРДЛО бойовики порушують права дітей
24.01.2017 15:49
Україна виступає категорично проти втягування дітей в конфлікт, зазначила віце-спікер Верховної Ради
Ірина Геращенко (фото - скріншот відео)
Україна робить все, щоб привернути увагу світу і ПАРЄ до порушення прав дітей в окупованому Донбасі. Про це у себе в Facebook заявила віце-спікер Верховної Ради, представник в гуманітарній підгрупі мінського процесу Ірина Геращенко.
За її словами, ця проблематика постійно звучить на гуманітарній мінській групі.
"Україна виступає категорично проти втягування дітей в конфлікт, у нас є десятки фактів втягнення підлітків бойовиками до роботи на блокпостах. А російські сайти і газети друкують численні репортажі про воєнізовані табори для підлітків, де дітей з окупованих територій муштрують на майбутні війни", - підкреслила Геращенко.
Вона нагадала, що від конфлікту в Донбасі страждають, принаймні, 1 млн 700 тисяч дітей по обидва боки лінії зіткнення.
"За час військової агресії 68 дітей загинули, поранені 186, очевидно, що ці цифри неповні і неточні, тому що ми не маємо повної інформації про долю дітей на окупованих територіях", - сказала Геращенко.
Вона підкреслила, що в своєму виступі на початку січневої сесії ПАРЄ президент Педро Аграмунт звернув увагу на теракти в різних країнах світу.
"Висловив співчуття сім'ям загиблих дітей в автокатастрофі в Італії. Ми повністю поділяємо цю позицію і приєднуємося до слів щирого співчуття сім'ям загиблих дітей, це жахливо. Але ось, що не можемо зрозуміти, чому в серці Аграмуната і в його риториці не знайшлося жодного слова співчуття українським дітям, українським родинам, які втратили дітей в результаті розв'язаної РФ війни проти України", - підкреслила Геращенко.
Віце-спікер Верховної Ради зазначила, що до сих пір залишаються невирішеними питання перевезення кількох будинків для дітей з важкими діагнозами, лежачих дітей, яких Україна не встигла евакуювати в 2014 році.
"Залишається заблокованим питання доступу міжнародних гуманітарних місій на окуповані території і їх нормальної там роботи", - сказала Геращенко.
За її словами, 1937 дітей залишилися сиротами, і ця цифра щотижня зростає, тому що режим тиші щодня порушується.
"Україна наполягає на доступі міжнародних гуманітарних організацій до окупованих територій", - зазначила Геращенко.
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23 січня проросійський Аграмунт був переобраний президентом ПАРЄ.
ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.
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За її словами, ця проблематика постійно звучить на гуманітарній мінській групі.
"Україна виступає категорично проти втягування дітей в конфлікт, у нас є десятки фактів втягнення підлітків бойовиками до роботи на блокпостах. А російські сайти і газети друкують численні репортажі про воєнізовані табори для підлітків, де дітей з окупованих територій муштрують на майбутні війни", - підкреслила Геращенко.
Вона нагадала, що від конфлікту в Донбасі страждають, принаймні, 1 млн 700 тисяч дітей по обидва боки лінії зіткнення.
"За час військової агресії 68 дітей загинули, поранені 186, очевидно, що ці цифри неповні і неточні, тому що ми не маємо повної інформації про долю дітей на окупованих територіях", - сказала Геращенко.
Вона підкреслила, що в своєму виступі на початку січневої сесії ПАРЄ президент Педро Аграмунт звернув увагу на теракти в різних країнах світу.
"Висловив співчуття сім'ям загиблих дітей в автокатастрофі в Італії. Ми повністю поділяємо цю позицію і приєднуємося до слів щирого співчуття сім'ям загиблих дітей, це жахливо. Але ось, що не можемо зрозуміти, чому в серці Аграмуната і в його риториці не знайшлося жодного слова співчуття українським дітям, українським родинам, які втратили дітей в результаті розв'язаної РФ війни проти України", - підкреслила Геращенко.
Віце-спікер Верховної Ради зазначила, що до сих пір залишаються невирішеними питання перевезення кількох будинків для дітей з важкими діагнозами, лежачих дітей, яких Україна не встигла евакуювати в 2014 році.
"Залишається заблокованим питання доступу міжнародних гуманітарних місій на окуповані території і їх нормальної там роботи", - сказала Геращенко.
За її словами, 1937 дітей залишилися сиротами, і ця цифра щотижня зростає, тому що режим тиші щодня порушується.
"Україна наполягає на доступі міжнародних гуманітарних організацій до окупованих територій", - зазначила Геращенко.
12 жовтня ПАРЄ прийняла дві резолюції по Україні, в яких російсько-українська війна називається "російською агресією" і міститься заклик до РФ вивести свої війська з Донбасу.
Читайте також: Історична резолюція ПАРЄ по Росії: повний текст
ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.
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