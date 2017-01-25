Крищенко відмовився брати участь в конкурсі на главу Нацполіції

Андрій Крищенко заявив, що його відмова в першу чергу пов'язана з трагічними подіями в Київській області

Начальник Головного управління Національної поліції в місті Києві Андрій Крищенко заявив, що вирішив відмовитися від участі в конкурсі на посаду глави Нацполіції. Про це він повідомив в Facebook "Прийняв рішення зняти свою кандидатуру з конкурсу на посаду голови Національної поліції. Як патріот своєї професії не можу ставити під сумнів об'єктивність вибору керівника багатотисячного колективу поліції. В першу чергу це пов'язано з трагічними подіями в Київській області", - зазначив Крищенко.Він побажав успіхів своїм колегам в подальших етапах відбору.

Раніше в.о. глави Нацполіції Вадим Троян заявив, що не буде продовжувати брати участь в конкурсі на посаду глави Нацполіції.

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