USD:  27.66  28.29   EUR:  29.16  30.15  
Саморозвиток
Спецпроекти
Свій бізнес

Крищенко відмовився брати участь в конкурсі на главу Нацполіції

25.01.2017 11:32
Андрій Крищенко заявив, що його відмова в першу чергу пов'язана з трагічними подіями в Київській області
Крищенко відмовився брати участь в конкурсі на главу Нацполіції
Андрій Крищенко (скріншот з відео facebook.com)
Начальник Головного управління Національної поліції в місті Києві Андрій Крищенко заявив, що вирішив відмовитися від участі в конкурсі на посаду глави Нацполіції. Про це він повідомив в Facebook.

"Прийняв рішення зняти свою кандидатуру з конкурсу на посаду голови Національної поліції. Як патріот своєї професії не можу ставити під сумнів об'єктивність вибору керівника багатотисячного колективу поліції. В першу чергу це пов'язано з трагічними подіями в Київській області", - зазначив Крищенко.

Він побажав успіхів своїм колегам в подальших етапах відбору.

Раніше в.о. глави Нацполіції Вадим Троян заявив, що не буде продовжувати брати участь в конкурсі на посаду глави Нацполіції.

Читайте також: Аваков про нового главу Нацполіції: Я бачу п'ять кандидатів

Попередня глава Нацполіції Хатія Деканоїдзе подала у відставку 14 листопада 2016 року. Вона заявила, що політикам необхідно відмовитися від втручання в роботу відомства.

16 листопада глава МВС  Арсен Аваков призначив тимчасовим керівником Нацполіціі Вадима Трояна.

15 грудня був оголошений конкурс на посаду глави Нацполіції.

Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
Loading...
   
дізнатися більше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
http://tvgid.ua
 