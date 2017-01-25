Крищенко відмовився брати участь в конкурсі на главу Нацполіції
25.01.2017 11:32
Андрій Крищенко заявив, що його відмова в першу чергу пов'язана з трагічними подіями в Київській області
Андрій Крищенко (скріншот з відео facebook.com)
Начальник Головного управління Національної поліції в місті Києві Андрій Крищенко заявив, що вирішив відмовитися від участі в конкурсі на посаду глави Нацполіції. Про це він повідомив в Facebook.
"Прийняв рішення зняти свою кандидатуру з конкурсу на посаду голови Національної поліції. Як патріот своєї професії не можу ставити під сумнів об'єктивність вибору керівника багатотисячного колективу поліції. В першу чергу це пов'язано з трагічними подіями в Київській області", - зазначив Крищенко.
Він побажав успіхів своїм колегам в подальших етапах відбору.
16 листопада глава МВС Арсен Аваков призначив тимчасовим керівником Нацполіціі Вадима Трояна.
15 грудня був оголошений конкурс на посаду глави Нацполіції.
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"Прийняв рішення зняти свою кандидатуру з конкурсу на посаду голови Національної поліції. Як патріот своєї професії не можу ставити під сумнів об'єктивність вибору керівника багатотисячного колективу поліції. В першу чергу це пов'язано з трагічними подіями в Київській області", - зазначив Крищенко.
Він побажав успіхів своїм колегам в подальших етапах відбору.
Раніше в.о. глави Нацполіції Вадим Троян заявив, що не буде продовжувати брати участь в конкурсі на посаду глави Нацполіції.
Читайте також: Аваков про нового главу Нацполіції: Я бачу п'ять кандидатівПопередня глава Нацполіції Хатія Деканоїдзе подала у відставку 14 листопада 2016 року. Вона заявила, що політикам необхідно відмовитися від втручання в роботу відомства.
16 листопада глава МВС Арсен Аваков призначив тимчасовим керівником Нацполіціі Вадима Трояна.
15 грудня був оголошений конкурс на посаду глави Нацполіції.
Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
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