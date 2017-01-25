Суд ЄС відмовив виробнику Буків з Росії в знятті санкцій
25.01.2017 13:06
У Люксембурзі відхилили позов заводу російської оборонки Алмаз-Антей, підтримавши рішення Ради ЄС за 2014 рік про заморожування коштів компанії
На заводі Алмаз-Антей (скріншот з відеозапису)
Європейський суд відхилив позов російського заводу оборонної промисловості Алмаз-Антей про оскарження введених проти підприємства санкцій ЄС за агресію РФ в Донбасі. Про це з посиланням на повідомлення прес-служби відомства пише Європравда.
У 2014 році Рада ЄС ввела санкції проти РФ після початку збройної російської агресії проти України. У Брюсселі прийняли рішення заморозити кошти та активи Алмаз-Антея і ряду інших підприємств російського оборонпрому.
"Суд відхилив позов Алмаз-Антея і таким чином підтримав рішення про заморожування коштів компанії", - резюмували сьогодні, 25 січня, в Суді ЄС.
Компанія Алмаз-Антей виробляє ЗРК Бук і ракети класу "земля-повітря". У суді згодні з доказами Ради ЄС того, що Росія незаконно поставляла таке озброєння окупантам в Донбасі. Також суд взяв до уваги "численні повідомлення" про те, що це озброєння було використано, щоб збивати українські військові літаки і вертольоти, причому Алмаз-Антей не спростовує цю інформацію.
Для заморожування коштів компанії не було потрібно доводити, хто керував ЗРК Бук, що збив в 2014 році малайзійський авіалайнер рейсу MH-17. Як вважає Суд ЄС, переслідуючи конкретні підприємства, Євросоюз "вправі очікувати", що незаконні дії Москви "припиняться або стануть дорожче для тих, хто їх робить, і це буде сприяти мирному врегулюванню кризи в Україні".
28 вересня 2016 року об'єднана слідча група з розслідування катастрофи рейса MH17 заявила, що ракета, яка потрапила в літак, була привезена з РФ і випущена на території, підконтрольній терористам. ЗРК Бук зробив постріл, після чого повернувся на територію РФ. У Росії визнали, що ракету могли випустити "помилково".
У 2014 році Рада ЄС ввела санкції проти РФ після початку збройної російської агресії проти України. У Брюсселі прийняли рішення заморозити кошти та активи Алмаз-Антея і ряду інших підприємств російського оборонпрому.
"Суд відхилив позов Алмаз-Антея і таким чином підтримав рішення про заморожування коштів компанії", - резюмували сьогодні, 25 січня, в Суді ЄС.
Читайте також: Bellingcat: Росія підробила докази по MH17Євросуд визнав, що Рада ЄС "не діяла непропорційно", коли вирішив заморозити кошти підприємств, що підтримують матеріально або фінансово агресивні дії Кремля.
Компанія Алмаз-Антей виробляє ЗРК Бук і ракети класу "земля-повітря". У суді згодні з доказами Ради ЄС того, що Росія незаконно поставляла таке озброєння окупантам в Донбасі. Також суд взяв до уваги "численні повідомлення" про те, що це озброєння було використано, щоб збивати українські військові літаки і вертольоти, причому Алмаз-Антей не спростовує цю інформацію.
Читайте також: "Убога балаканина": Bellingcat охарактеризувала доповідь РФ про МН17"Виробляючи озброєння і військову техніку і поставляючи її російській державі, яка в свою чергу забезпечує зброєю сепаратистів на сході України, Алмаз-Антей істотно підтримує дії, які загрожують або підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України", - вважає Суд ЄС.
Для заморожування коштів компанії не було потрібно доводити, хто керував ЗРК Бук, що збив в 2014 році малайзійський авіалайнер рейсу MH-17. Як вважає Суд ЄС, переслідуючи конкретні підприємства, Євросоюз "вправі очікувати", що незаконні дії Москви "припиняться або стануть дорожче для тих, хто їх робить, і це буде сприяти мирному врегулюванню кризи в Україні".
Спецпроект ЛІГА.net: Трагедія рейсу МН17. Рік після теракту17 липня 2014 року в Донецькій області літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий ракетою російського ЗРК Бук. В результаті трагедії загинули всі 298 чоловік на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.
28 вересня 2016 року об'єднана слідча група з розслідування катастрофи рейса MH17 заявила, що ракета, яка потрапила в літак, була привезена з РФ і випущена на території, підконтрольній терористам. ЗРК Бук зробив постріл, після чого повернувся на територію РФ. У Росії визнали, що ракету могли випустити "помилково".
Читайте також: Докази ведуть до Кремля: що треба знати про звіт по MH17
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