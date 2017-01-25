Суд ЄС відмовив виробнику Буків з Росії в знятті санкцій

У Люксембурзі відхилили позов заводу російської оборонки Алмаз-Антей, підтримавши рішення Ради ЄС за 2014 рік про заморожування коштів компанії

Європейський суд відхилив позов російського заводу оборонної промисловості Алмаз-Антей про оскарження введених проти підприємства санкцій ЄС за агресію РФ в Донбасі. Про це з посиланням на повідомлення прес-служби відомства пише Європравда У 2014 році Рада ЄС ввела санкції проти РФ після початку збройної російської агресії проти України. У Брюсселі прийняли рішення заморозити кошти та активи Алмаз-Антея і ряду інших підприємств російського оборонпрому."Суд відхилив позов Алмаз-Антея і таким чином підтримав рішення про заморожування коштів компанії", - резюмували сьогодні, 25 січня, в Суді ЄС.

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Євросуд визнав, що Рада ЄС "не діяла непропорційно", коли вирішив заморозити кошти підприємств, що підтримують матеріально або фінансово агресивні дії Кремля.Компанія Алмаз-Антей виробляє ЗРК Бук і ракети класу "земля-повітря". У суді згодні з доказами Ради ЄС того, що Росія незаконно поставляла таке озброєння окупантам в Донбасі. Також суд взяв до уваги "численні повідомлення" про те, що це озброєння було використано, щоб збивати українські військові літаки і вертольоти, причому Алмаз-Антей не спростовує цю інформацію.

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"Виробляючи озброєння і військову техніку і поставляючи її російській державі, яка в свою чергу забезпечує зброєю сепаратистів на сході України, Алмаз-Антей істотно підтримує дії, які загрожують або підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України", - вважає Суд ЄС.



Для заморожування коштів компанії не було потрібно доводити, хто керував ЗРК Бук, що збив в 2014 році малайзійський авіалайнер рейсу MH-17. Як вважає Суд ЄС, переслідуючи конкретні підприємства, Євросоюз "вправі очікувати", що незаконні дії Москви "припиняться або стануть дорожче для тих, хто їх робить, і це буде сприяти мирному врегулюванню кризи в Україні".





Спецпроект ЛІГА.net: Трагедія рейсу МН17. Рік після теракту

17 липня 2014 року в Донецькій області літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур,

був збитий ракетою російського ЗРК Бук. В результаті трагедії

загинули всі 298 чоловік на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.



28 вересня 2016 року об'єднана слідча група з розслідування катастрофи рейса MH17 заявила , що ракета, яка потрапила в літак, була привезена з РФ і випущена на території, підконтрольній терористам. ЗРК Бук зробив постріл, після чого повернувся на територію РФ. У Росії





визнали , що ракету могли випустити "помилково".