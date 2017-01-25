НАЗК: КПУ офіційно не заборонена, тому повинна подавати звіти
25.01.2017 13:19
Як відзначили в Нацагентстві, рішення суду про заборону КПУ не вступило в силу в зв'язку з подачею політсилою апеляції, яка розглядається донині
Комуністична партія України в даний час офіційно не заборонена, тому повинна звітувати про своє майно і фінанси згідно з чинним законодавством. Про це ЛІГА.net повідомили в департаменті з питань запобігання політичній корупції Нацагентства з питань запобігання корупції.
У НАЗК пояснили, що рішення Окружного адміністративного суду Києва від 16 грудня 2015 року про заборону діяльності Компартії поки не вступило в силу, так як було оскаржено партією в апеляційному порядку.
Таким чином, КПУ як і раніше здійснює діяльність як політична партія і, відповідно, на неї поширюється вимога про надання щоквартальних звітів про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.
Скаргу Компартії на її заборону, подану 28 грудня 2015 року, до цього дня розглядає Київський апеляційний адміністративний суд.
Раніше, 25 січня 2016 року, Міністерство юстиції повідомило про остаточну заборону Компартії в Україні.
Як зазначили у відомстві, комісія з питань дотримання закону про декомунізацію встановила невідповідність діяльності, найменування та символіки КПУ вимогам українського законодавства. Комуністи оскаржили це рішення в адміністративних судах, проте позови партії були відхилені. Вищий адміністративний суд України, який є судом останньої, касаційної інстанції, взагалі відмовив КПУ у відкритті провадження.
"Адміністративні суди прийшли до висновку, що доводи представників і адвокатів Комуністичної партії України не є обґрунтованими. Тобто остаточно підтвердили правомірність вищезгаданого правового висновку і, відповідно, заборони КПУ", - заявили з цього приводу в Мін'юсті 25 січня 2016 року.
Раніше сьогодні повідомлялося, що НАЗК виявило ознаки кримінальних правопорушень в квартальних звітах 12 політичних партій, серед яких - КПУ. У звітах була відображена інформація за 3-й квартал 2016 року.
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У НАЗК пояснили, що рішення Окружного адміністративного суду Києва від 16 грудня 2015 року про заборону діяльності Компартії поки не вступило в силу, так як було оскаржено партією в апеляційному порядку.
Таким чином, КПУ як і раніше здійснює діяльність як політична партія і, відповідно, на неї поширюється вимога про надання щоквартальних звітів про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.
Скаргу Компартії на її заборону, подану 28 грудня 2015 року, до цього дня розглядає Київський апеляційний адміністративний суд.
Читайте також: Сина екс-парламентаря забороненої КПУ оголосили в розшукУ мережі Інтернет як і раніше функціонує сайт КПУ. Судячи з опублікованої на ньому інформації, партія продовжує свою діяльність, а її лідер Петро Симоненко бере участь в міжнародних зустрічах представників лівих політсил.
Раніше, 25 січня 2016 року, Міністерство юстиції повідомило про остаточну заборону Компартії в Україні.
Як зазначили у відомстві, комісія з питань дотримання закону про декомунізацію встановила невідповідність діяльності, найменування та символіки КПУ вимогам українського законодавства. Комуністи оскаржили це рішення в адміністративних судах, проте позови партії були відхилені. Вищий адміністративний суд України, який є судом останньої, касаційної інстанції, взагалі відмовив КПУ у відкритті провадження.
"Адміністративні суди прийшли до висновку, що доводи представників і адвокатів Комуністичної партії України не є обґрунтованими. Тобто остаточно підтвердили правомірність вищезгаданого правового висновку і, відповідно, заборони КПУ", - заявили з цього приводу в Мін'юсті 25 січня 2016 року.
Читайте також: Опитування: 36% українців проти заборони комуністичної ідеологіїПитання заборони діяльності Компартії було піднято в 2014 році після того, як багато її представників підтримали сепаратистів і бойовиків в Донбасі, а також самі взяли участь у проросійських сепаратистських рухах.
Раніше сьогодні повідомлялося, що НАЗК виявило ознаки кримінальних правопорушень в квартальних звітах 12 політичних партій, серед яких - КПУ. У звітах була відображена інформація за 3-й квартал 2016 року.
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