НАЗК: КПУ офіційно не заборонена, тому повинна подавати звіти

Як відзначили в Нацагентстві, рішення суду про заборону КПУ не вступило в силу в зв'язку з подачею політсилою апеляції, яка розглядається донині

Комуністична партія України в даний час офіційно не заборонена, тому повинна звітувати про своє майно і фінанси згідно з чинним законодавством. Про це ЛІГА.net повідомили в департаменті з питань запобігання політичній корупції Нацагентства з питань запобігання корупції.У НАЗК пояснили, що рішення Окружного адміністративного суду Києва від 16 грудня 2015 року про заборону діяльності Компартії поки не вступило в силу, так як було оскаржено партією в апеляційному порядку.Таким чином, КПУ як і раніше здійснює діяльність як політична партія і, відповідно, на неї поширюється вимога про надання щоквартальних звітів про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.Скаргу Компартії на її заборону, подану 28 грудня 2015 року, до цього дня розглядає Київський апеляційний адміністративний суд.

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У мережі Інтернет як і раніше функціонує сайт КПУ. Судячи з опублікованої на ньому інформації, партія продовжує свою діяльність, а її лідер Петро Симоненко бере участь в міжнародних зустрічах представників лівих політсил.Раніше, 25 січня 2016 року, Міністерство юстиції повідомило про оЯк зазначили у відомстві, комісія з питань дотримання закону про декомунізацію встановила невідповідність діяльності, найменування та символіки КПУ вимогам українського законодавства. Комуністи оскаржили це рішення в адміністративних судах, проте позови партії були відхилені. Вищий адміністративний суд України, який є судом останньої, касаційної інстанції, взагалі відмовив КПУ у відкритті провадження."Адміністративні суди прийшли до висновку, що доводи представників і адвокатів Комуністичної партії України не є обґрунтованими. Тобто остаточно підтвердили правомірність вищезгаданого правового висновку і, відповідно,", - заявили з цього приводу в Мін'юсті 25 січня 2016 року.

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Питання заборони діяльності Компартії було піднято в 2014 році після того , як багато її представників підтримали сепаратистів і бойовиків в Донбасі , а також самі взяли участь у проросійських сепаратистських рухах .



Раніше сьогодні

, що НАЗК виявило ознаки кримінальних правопорушень в квартальних звітах 12 політичних партій , серед яких - КПУ . У звітах була відображена інформація за 3-й квартал 2016 року.







