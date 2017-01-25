В окупованому Криму затримали адвоката заступника голови Меджлісу

Адвоката хочуть залякати, щоб не працював на півострові у справах кримських татар, зазначив журналіст

Микола Полозов (фото - facebook.com/nikolay.polozov)





"Адвоката Миколу Полозова затримали співробітники ФСБ в Криму. Шестеро людей", - зазначив журналіст.



За його словами, Полозова затримали в Сімферополі і везуть в управління для допиту як свідка у справі заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова.



"Він тільки сьогодні прилетів після виступу в ПАРЄ, відразу по приїзду в готель на Сєрова його затримали", - додав він.



"Полозова хочуть виключити зі справи Умерова як захисника. Ну і спроба залякати, щоб не працював в Криму у справах кримських татар", - повідомив Наумлюк в



Полозов у ​​себе в



25 січня Умеров



16 січня голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров



21 листопада 2016 року так званий російський слідчий комітет в окупованому Криму



Росія окупувала Автономну республіку Крим в 2014-му році. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Ключові міжнародні організації, в тому числі Генеральна асамблея ООН, засудили дії Росії і назвали анексію і окупацію Криму незаконною. Проти РФ були введені економічні санкції. За проведення Москвою так званих виборів за участю Криму в 2016-му році парламент України визнав Держдуму РФ нелегітимною.



Адвоката заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова Миколу Полозова затримали російські окупанти в Криму. Про це повідомляє журналіст Антон Наумлюк в Twitter. "Адвоката Миколу Полозова затримали співробітники ФСБ в Криму. Шестеро людей", - зазначив журналіст.За його словами, Полозова затримали в Сімферополі і везуть в управління для допиту як свідка у справі заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова."Він тільки сьогодні прилетів після виступу в ПАРЄ, відразу по приїзду в готель на Сєрова його затримали", - додав він."Полозова хочуть виключити зі справи Умерова як захисника. Ну і спроба залякати, щоб не працював в Криму у справах кримських татар", - повідомив Наумлюк в Twitter Полозов у ​​себе в Twitter зазначив близько години тому: "В цьому році в Криму можна очікувати чергові кримінальні справи проти членів Меджлісу".25 січня Умеров заявив , що російські окупанти мають намір йому пред'явити звинувачення в новій редакції.16 січня голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив , що ФСБ Росії намагається вивести Полозова з захисту переслідуваних російськими окупантами громадян України - кримських татар.21 листопада 2016 року так званий російський слідчий комітет в окупованому Криму продовжив слідчу перевірку щодо Полозова, в зв'язку з чим адвокат звернувся до Ради Адвокатської палати Москви.Росія окупувала Автономну республіку Крим в 2014-му році. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Ключові міжнародні організації, в тому числі Генеральна асамблея ООН, засудили дії Росії і назвали анексію і окупацію Криму незаконною. Проти РФ були введені економічні санкції. За проведення Москвою так званих виборів за участю Криму в 2016-му році парламент України визнав Держдуму РФ нелегітимною. Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

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