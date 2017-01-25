Суд ЄС: Росія постачає важке озброєння в Донбас
25.01.2017 15:28
Російський виробник важкого озброєння Алмаз-Антей вирішив оскаржити санкції, накладені на нього ЄС. Суд визнав правомірність цього рішення
Скріншот з сайту curia.europa.eu
Європейський суд загальної юрисдикції визнав правомірність санкцій проти російського концерну Алмаз-Антей, що займається виробництвом важкого озброєння, яке Росія поставляє бойовикам в Донбас. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник міністра юстиції України з питань євроінтеграції Сергій Пєтухов, розмістивши посилання на рішення суду.
Алмаз-Антей вирішив оскаржити санкції, накладені на нього Євросоюзом. Суд визнав правомірність цього рішення.
У тексті рішення суду, датованому 25 січня 2017 року, сказано: "Алмаз-Антей є російською державною компанією. Вона виробляє зенітне озброєння, включаючи ракети земля-повітря, які поставляються в російську армію. Російська влада поставляла важке озброєння для сепаратистів в Східній Україні, сприяючи дестабілізації України. Ця зброя використовується сепаратистами, в тому числі для збивання літаків. Отже, компанія Алмаз-Антей сприяє дестабілізації України".
"Суд відхиляє апеляцію Алмаз-Антея і, таким чином, підтримує заморожування коштів цієї компанії", - йдеться в тексті.
На думку суду, "заморожування коштів таких суб'єктів дозволяє не допустити ескалації конфлікту в Україні".
"Ще одна перемога в справі докази відповідальності Росії за збройний конфлікт в Донбасі і продовження санкцій", - написав Пєтухов.
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Алмаз-Антей вирішив оскаржити санкції, накладені на нього Євросоюзом. Суд визнав правомірність цього рішення.
У тексті рішення суду, датованому 25 січня 2017 року, сказано: "Алмаз-Антей є російською державною компанією. Вона виробляє зенітне озброєння, включаючи ракети земля-повітря, які поставляються в російську армію. Російська влада поставляла важке озброєння для сепаратистів в Східній Україні, сприяючи дестабілізації України. Ця зброя використовується сепаратистами, в тому числі для збивання літаків. Отже, компанія Алмаз-Антей сприяє дестабілізації України".
"Суд відхиляє апеляцію Алмаз-Антея і, таким чином, підтримує заморожування коштів цієї компанії", - йдеться в тексті.
На думку суду, "заморожування коштів таких суб'єктів дозволяє не допустити ескалації конфлікту в Україні".
"Ще одна перемога в справі докази відповідальності Росії за збройний конфлікт в Донбасі і продовження санкцій", - написав Пєтухов.
Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
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