ПАРЄ вимагатиме від України провести вибори в ОРДЛО - ЗМІ

Депутати в ПАРЄ хочуть внести в резолюцію по Україні пункт про необхідність провести вибори до Верховної Ради на неконтрольованих Україною територіях





Видання повідомляє, що асамблея підтримала одну з поправок, запропонованих проросійськими депутатами з ліворадикальних партій, про недопредставленість у Верховній Раді депутатів від східноукраїнських регіонів.



Один з доповідачів, Аксель Фішер (Німеччина, Європейська народна партія), з голосу запропонував доповнити документ пунктом про необхідність виборів до Верховної Ради на територіях, які не контролюються Україною.



Дану пропозицію підтримав моніторинговий комітет.



Крім того, кореспондент видання став свідком емоційної дискусії українських депутатів з Фішером щодо даної поправки, в якій вони просили доповідача відмовитися від неї, але він ухилився від прямої відповіді.



23 січня 2017 року Страсбурзі стартувала зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, на якій розглядають "українське питання".



24 січня ПАРЄ



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Моніторинговий комітет ПАРЄ, який є ключовим органом у рамках підготовки до розгляду резолюції щодо України, підтримав кілька раптових правок до документа, які змінюють його зміст. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на депутатів, які брали участь в закритому засіданні комітету.Видання повідомляє, що асамблея підтримала одну з поправок, запропонованих проросійськими депутатами з ліворадикальних партій, про недопредставленість у Верховній Раді депутатів від східноукраїнських регіонів.Один з доповідачів, Аксель Фішер (Німеччина, Європейська народна партія), з голосу запропонував доповнити документ пунктом про необхідність виборів до Верховної Ради на територіях, які не контролюються Україною.Дану пропозицію підтримав моніторинговий комітет.Крім того, кореспондент видання став свідком емоційної дискусії українських депутатів з Фішером щодо даної поправки, в якій вони просили доповідача відмовитися від неї, але він ухилився від прямої відповіді.23 січня 2017 року Страсбурзі стартувала зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, на якій розглядають "українське питання".24 січня ПАРЄ прийняла резолюцію , в якій вимагає від Росії звільнити незаконно заарештованого в Москві українського журналіста Романа Сущенка, а також припинити переслідування українських журналістів на території окупованого Криму.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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