Окупанти підсилюють репресії проти кримських татар - Меджліс

Після незаконної заборони Меджлісу репресії проти кримських татар на півострові набирають нових обертів, сказав його представник Гаяна Юксель

Росія окупувала Автономну республіку Крим в 2014-му році. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Ключові міжнародні організації, в тому числі Генеральна асамблея ООН, засудили дії Росії і назвали анексію і окупацію Криму незаконною. Проти РФ були введені економічні санкції. За проведення Москвою так званих виборів за участю Криму в 2016-му році парламент України визнав Держдуму РФ нелегітимною.

Тільки за перший рік російської окупації Криму були викрадені і вбиті 24 місцевих жителя. Про це сьогодні на брифінгу заявила член Меджлісу кримськотатарського народу Гаяна Юксель, передає кореспондент ЛІГА.net "В цілому в перший рік з початку окупації на території півострова були викрадені і вбиті 24 активіста, серед яких і українці, і кримські татари", - сказала вона, зазначивши, що і на сьогоднішній день в Криму тривають репресії проти проукраїнські налаштованого місцевого населення ."Сьогодні вранці з обшуком співробітники ФСБ прийшли до ветерана національного руху Зудієс Алієвої. Її сина Сейрана відвезли в бахчисарайский РВВС і зараз невідомо, чи відпустять його", - сказала Юксель.Вона підкреслила, що після незаконної заборони Меджлісу репресії проти кримських татар на півострові "набирають нових обертів"."Йдеться про посилення репресій щодо членів Меджлісу та учасників системи Курултай-Меджліс... Далі з території Криму будуть видалятися, видавлюватися або будуть знаходитися якісь методи для тиску на тих, хто надає допомогу кримськотатарським і проукраїнським активістам. Йдеться про адвокатів, журналістів, про правозахисників, про тих, хто зараз, перебуваючи там, має можливість щось говорити", - заявила Юксель.26 січня повідомлялося , що в Бахчисараї сепаратисти прийшли з обшуком в будинок кримського татарина Сейрана Салієва, якого незабаром відвезли з собою.

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