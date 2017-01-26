Нігояна, Жизневського і Сеника могли вбити силовики - Горбатюк

Версія підкріплюється тим, що Сеник і Жизневский вбиті кулями, призначеними для зупинки транспорту, які використовуються тільки в системі МВС

Сергій Горбатюк





Він підкреслив, що перша експертиза проводилася ще попередньою владою. "Вона була зроблена в лютому 2014 року", - сказав Горбатюк.



Начальник департаменту спецрозслідування ГПУ нагадав, що за даними першої експертизи, постріли були зроблені з відстані до трьох метрів. При цьому силовики перебували на відстані 20-30 метрів від протестуючих.



"На сьогоднішній день у нас більше даних, що саме правоохоронці причетні до цих злочинів. Попередньою експертизою практично виключалося їх участь або висувалася версія, що хтось із правоохоронців міг бути переодягненим (серед протестуючих, - ред.), що дуже складно довести" , - сказав він.



Горбатюк зазначив, що ідентифіковані підрозділи, які були в цей час на вулиці Грушевського. Слідство працює над встановленням підозрюваних.



Горбатюк зазначив, що сприяння слідству з боку силовиків часів Майдану фактично немає.



"За весь час з тисяч допитаних правоохоронців, може, до десяти чоловік знайдеться, які дали свідчення, які допомагають слідству. В основному: "Не бачив, не чув, не знаю", - пояснив він.



Горбатюк зазначив, що версія про причетність силовиків до вбивства підкріплюється тим, що Сеник і Жизневский були вбиті кулями, призначеними для зупинки транспортних засобів, які використовуються тільки в системі МВС і не надходять у вільний продаж. У тілі Сеника виявлена ​​саме ця куля, у Жізневського - наскрізне поранення, але отвір і інші ознаки свідчать про те, що була ця ж куля. Нігоян був убитий картеччю, а на відео того дня є кадри, на яких видно, як силовики виходять перед строєм з помповими рушницями і стріляють в напрямку протестуючих. "Тому зараз є більше підстав вважати, що причетні (силовики до вбивства Нігояна, Жізневського і Сеника, - ред.). Категорично заявляти я не можу, тому що про підозру ще нікому не повідомлено", - сказав він.



Раніше Горбатюк



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У спецуправлінні з розслідування злочинів проти Майдану схиляються до версії, що в Сергія Нігояна, Михайла Жізневського і Романа Сеника могли стріляти силовики. Перша експертиза, зроблена ще в 2014 році, таку версію виключала. Про це повідомив в коментарі журналістам начальник департаменту спецрозслідування Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк , передає кореспондент ЛІГА.net Він підкреслив, що перша експертиза проводилася ще попередньою владою. "Вона була зроблена в лютому 2014 року", - сказав Горбатюк.Начальник департаменту спецрозслідування ГПУ нагадав, що за даними першої експертизи, постріли були зроблені з відстані до трьох метрів. При цьому силовики перебували на відстані 20-30 метрів від протестуючих."На сьогоднішній день у нас більше даних, що саме правоохоронці причетні до цих злочинів. Попередньою експертизою практично виключалося їх участь або висувалася версія, що хтось із правоохоронців міг бути переодягненим (серед протестуючих, - ред.), що дуже складно довести" , - сказав він.Горбатюк зазначив, що ідентифіковані підрозділи, які були в цей час на вулиці Грушевського. Слідство працює над встановленням підозрюваних.Горбатюк зазначив, що сприяння слідству з боку силовиків часів Майдану фактично немає."За весь час з тисяч допитаних правоохоронців, може, до десяти чоловік знайдеться, які дали свідчення, які допомагають слідству. В основному: "Не бачив, не чув, не знаю", - пояснив він.Горбатюк зазначив, що версія про причетність силовиків до вбивства підкріплюється тим, що Сеник і Жизневский були вбиті кулями, призначеними для зупинки транспортних засобів, які використовуються тільки в системі МВС і не надходять у вільний продаж. У тілі Сеника виявлена ​​саме ця куля, у Жізневського - наскрізне поранення, але отвір і інші ознаки свідчать про те, що була ця ж куля. Нігоян був убитий картеччю, а на відео того дня є кадри, на яких видно, як силовики виходять перед строєм з помповими рушницями і стріляють в напрямку протестуючих. "Тому зараз є більше підстав вважати, що причетні (силовики до вбивства Нігояна, Жізневського і Сеника, - ред.). Категорично заявляти я не можу, тому що про підозру ще нікому не повідомлено", - сказав він.Раніше Горбатюк заявив , що ГПУ направила в суд обвинувальні акти щодо 197 підозрюваних у справах Майдану.



ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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