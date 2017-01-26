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На посаду глави Нацполіції відібрали 10 кандидатів: список

26.01.2017 16:07
Десять кандидатів успішно пройшли тестування в конкурсі на посаду керівника Національної поліції України
На посаду глави Нацполіції відібрали 10 кандидатів: список
Десять кандидатів з 43 успішно пройшли тестування в конкурсі на посаду керівника Національної поліції. Про це повідомив секретар конкурсної комісії Євген Захаров, передає прес-служба НПУ.

Тестування успішно пройшли наступні кандидати:

В'ячеслав Аброськін;

Леонід Антоненко;

Олександр Берладін;

Костянтин Бушуєв;

Андрій Вишневський;

Вадим Гиренко;

Дмитро Головін;

Сергій Князєв;

Станіслав Людкевич;

Олексій Шевчук.

З кандидатами, які пройшли тестування, проведуть співбесіду.

Комісія затвердила графік проведення інтерв'ю з претендентами. Згідно з цим графіком, інтерв'ю проходити щодня - по два кандидата в день. Тривалість інтерв'ю - до трьох годин з кожним претендентом. Тому приблизно 6 лютого члени комісії вже планують представити на розгляд міністра внутрішніх справ кандидатури трьох учасників конкурсу.

Один з них буде внесений міністром внутрішніх справ для призначення в Кабмін.

Раніше в.о. глави Нацполіціі Вадим Троян заявив, що не буде продовжувати брати участь в конкурсі на посаду глави Нацполіції.

Начальник Головного управління Національної поліції в місті Києві Андрій Крищенко теж відмовився від участі в конкурсі на посаду глави Нацполіції.
 

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Попередня глава Нацполіції Хатія Деканоїдзе подала у відставку 14 листопада 2016 року. Вона заявила, що політикам необхідно відмовитися від втручання в роботу відомства.

16 листопада глава МВС  Арсен Аваков призначив тимчасовим керівником Нацполіціі Вадима Трояна.

15 грудня був оголошений конкурс на посаду глави Нацполіції.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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