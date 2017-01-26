На посаду глави Нацполіції відібрали 10 кандидатів: список
26.01.2017 16:07
Десять кандидатів успішно пройшли тестування в конкурсі на посаду керівника Національної поліції України
Десять кандидатів з 43 успішно пройшли тестування в конкурсі на посаду керівника Національної поліції. Про це повідомив секретар конкурсної комісії Євген Захаров, передає прес-служба НПУ.
Тестування успішно пройшли наступні кандидати:
В'ячеслав Аброськін;
Леонід Антоненко;
Олександр Берладін;
Костянтин Бушуєв;
Андрій Вишневський;
Вадим Гиренко;
Дмитро Головін;
Сергій Князєв;
Станіслав Людкевич;
Олексій Шевчук.
З кандидатами, які пройшли тестування, проведуть співбесіду.
Комісія затвердила графік проведення інтерв'ю з претендентами. Згідно з цим графіком, інтерв'ю проходити щодня - по два кандидата в день. Тривалість інтерв'ю - до трьох годин з кожним претендентом. Тому приблизно 6 лютого члени комісії вже планують представити на розгляд міністра внутрішніх справ кандидатури трьох учасників конкурсу.
Один з них буде внесений міністром внутрішніх справ для призначення в Кабмін.
Раніше в.о. глави Нацполіціі Вадим Троян заявив, що не буде продовжувати брати участь в конкурсі на посаду глави Нацполіції.
Начальник Головного управління Національної поліції в місті Києві Андрій Крищенко теж відмовився від участі в конкурсі на посаду глави Нацполіції.
16 листопада глава МВС Арсен Аваков призначив тимчасовим керівником Нацполіціі Вадима Трояна.
15 грудня був оголошений конкурс на посаду глави Нацполіції.
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Тестування успішно пройшли наступні кандидати:
В'ячеслав Аброськін;
Леонід Антоненко;
Олександр Берладін;
Костянтин Бушуєв;
Андрій Вишневський;
Вадим Гиренко;
Дмитро Головін;
Сергій Князєв;
Станіслав Людкевич;
Олексій Шевчук.
З кандидатами, які пройшли тестування, проведуть співбесіду.
Комісія затвердила графік проведення інтерв'ю з претендентами. Згідно з цим графіком, інтерв'ю проходити щодня - по два кандидата в день. Тривалість інтерв'ю - до трьох годин з кожним претендентом. Тому приблизно 6 лютого члени комісії вже планують представити на розгляд міністра внутрішніх справ кандидатури трьох учасників конкурсу.
Один з них буде внесений міністром внутрішніх справ для призначення в Кабмін.
Раніше в.о. глави Нацполіціі Вадим Троян заявив, що не буде продовжувати брати участь в конкурсі на посаду глави Нацполіції.
Начальник Головного управління Національної поліції в місті Києві Андрій Крищенко теж відмовився від участі в конкурсі на посаду глави Нацполіції.
Читайте також: Аваков про нового главу Нацполіції: Я бачу п'ять кандидатівПопередня глава Нацполіції Хатія Деканоїдзе подала у відставку 14 листопада 2016 року. Вона заявила, що політикам необхідно відмовитися від втручання в роботу відомства.
16 листопада глава МВС Арсен Аваков призначив тимчасовим керівником Нацполіціі Вадима Трояна.
15 грудня був оголошений конкурс на посаду глави Нацполіції.
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