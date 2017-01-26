На посаду глави Нацполіції відібрали 10 кандидатів: список

Десять кандидатів успішно пройшли тестування в конкурсі на посаду керівника Національної поліції України





Тестування успішно пройшли наступні кандидати:



В'ячеслав Аброськін;



Леонід Антоненко;



Олександр Берладін;



Костянтин Бушуєв;



Андрій Вишневський;



Вадим Гиренко;



Дмитро Головін;



Сергій Князєв;



Станіслав Людкевич;



Олексій Шевчук.



З кандидатами, які пройшли тестування, проведуть співбесіду.



Комісія затвердила графік проведення інтерв'ю з претендентами. Згідно з цим графіком, інтерв'ю проходити щодня - по два кандидата в день. Тривалість інтерв'ю - до трьох годин з кожним претендентом. Тому приблизно 6 лютого члени комісії вже планують представити на розгляд міністра внутрішніх справ кандидатури трьох учасників конкурсу.



Один з них буде внесений міністром внутрішніх справ для призначення в Кабмін.



Раніше в.о. глави Нацполіціі Вадим Троян



Начальник Головного управління Національної поліції в місті Києві Андрій Крищенко теж



Десять кандидатів з 43 успішно пройшли тестування в конкурсі на посаду керівника Національної поліції. Про це повідомив секретар конкурсної комісії Євген Захаров, передає прес-служба НПУ.Тестування успішно пройшли наступні кандидати:В'ячеслав Аброськін;Леонід Антоненко;Олександр Берладін;Костянтин Бушуєв;Андрій Вишневський;Вадим Гиренко;Дмитро Головін;Сергій Князєв;Станіслав Людкевич;Олексій Шевчук.З кандидатами, які пройшли тестування, проведуть співбесіду.Комісія затвердила графік проведення інтерв'ю з претендентами. Згідно з цим графіком, інтерв'ю проходити щодня - по два кандидата в день. Тривалість інтерв'ю - до трьох годин з кожним претендентом. Тому приблизно 6 лютого члени комісії вже планують представити на розгляд міністра внутрішніх справ кандидатури трьох учасників конкурсу.Один з них буде внесений міністром внутрішніх справ для призначення в Кабмін.Раніше в.о. глави Нацполіціі Вадим Троян заявив , що не буде продовжувати брати участь в конкурсі на посаду глави Нацполіції.Начальник Головного управління Національної поліції в місті Києві Андрій Крищенко теж відмовився від участі в конкурсі на посаду глави Нацполіції. Читайте також: Аваков про нового главу Нацполіції: Я бачу п'ять кандидатів Попередня глава Нацполіці ї Хатія Деканоїдзе подала у відставку 14 листопада 2016 року. Вона заявила , що політикам необхідно відмовитися від втручання в роботу відомства .



16 листопада глава МВС Арсен Аваков призначив тимчасовим керівником Нацполіціі Вадима Трояна .



15 грудня був оголошений конкурс на посаду глави Нацполіції.



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