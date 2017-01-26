Без води: окупанти в Донбасі наближають гуманітарну катастрофу
26.01.2017 18:17
Україна на переговорах з РФ в рамках відеоконференції зажадала від окупантів в Донбасі відновити роботу Донецької фільтрувальної станції
Фото: 62.ua
Сьогодні відбулася відеоконференція тристоронньої контактної групи. Про це повідомила прес-секретар представника України Леоніда Кучми Дарка Оліфер у себе в Facebook.
Основна увага була приділена безперебійній роботі Донецької фільтрувальної станції.
Через обстріли ряд населених пунктів можуть залишитися без води, що може призвести до гуманітарної катастрофи.
"Україна звернула увагу на той факт, що безпека - основна складова мінського процесу. Мінські угоди повинні бути виконані в повному обсязі, в тому числі повинна бути дотримана лінія розмежування, встановлена меморандумом від 19 вересня 2014 року. Відновлення цієї лінії - один з головних компонентів безпеки в регіоні", - зазначила Оліфер.
12 січня повідомлялося, що в Авдіївці після обстрілу була знеструмлена Донецька фільтрувальна станція
Раніше перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії Олександр Хуг закликав відвести війська в районі Донецької фільтрувальної станції.
Донецька фільтрувальна станція включена в мінські угоди як один з найважливіших об'єктів для життєзабезпечення населення регіону.
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Основна увага була приділена безперебійній роботі Донецької фільтрувальної станції.
Через обстріли ряд населених пунктів можуть залишитися без води, що може призвести до гуманітарної катастрофи.
"Україна звернула увагу на той факт, що безпека - основна складова мінського процесу. Мінські угоди повинні бути виконані в повному обсязі, в тому числі повинна бути дотримана лінія розмежування, встановлена меморандумом від 19 вересня 2014 року. Відновлення цієї лінії - один з головних компонентів безпеки в регіоні", - зазначила Оліфер.
12 січня повідомлялося, що в Авдіївці після обстрілу була знеструмлена Донецька фільтрувальна станція
Раніше перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії Олександр Хуг закликав відвести війська в районі Донецької фільтрувальної станції.
Донецька фільтрувальна станція включена в мінські угоди як один з найважливіших об'єктів для життєзабезпечення населення регіону.
Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
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