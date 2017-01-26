Москва блокує обговорення питань блоку безпеки - Клімкін

Глава МЗС Павло Клімкін заявив, що зустріч з Росією на політичному рівні відбудеться тоді, коли РФ буде "готова до конструктивного обговорення"

Павло Клімкін





"Будемо зустрічатися на політичному рівні, коли будемо бачити, що Росія хоча б готова до якогось конструктивного обговорення. Зараз я не бачу не те що просування по утриманню, я не бачу з боку Росії готовності до конструктивного обговорення", - сказав він, сказав він, відповідаючи на питання журналістів, коли може відбутися наступна зустріч в Нормандські форматі.



Клімкін додав, що вибори були б можливі на Донбасі тільки в тому випадку, коли там зможуть вільно працювати українські ЗМІ і зможуть функціонувати українські партії.



"Ми повинні просуватися до вільних і чесних виборів (на Донбасі). На сьогодні Росія не визнає базові стандарти ОБСЄ, займаючись примітивними махінаціями, кажучи, що така модель їм не підходить. Українських ЗМІ там може не бути, українських політичних партій може не бути... Тоді це не вибори, а фарс", - сказав міністр.



Клімкін наголосив, що українська сторона на сьогоднішній день "веде розмову" з РФ з питання виконання стандартів ОБСЄ і базового блоку умов безпеки. "Росія поки послідовно блокує такі обговорення", - сказав Клімкін.



4 січня 2017 року голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц



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Зустріч в Нормандські форматі поки не запланована, оскільки РФ не визнає базові стандарти ОБСЄ і блокує обговорення блоку безпеки. Про це сьогодні журналістам заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін , передає кореспондент ЛІГА.net "Будемо зустрічатися на політичному рівні, коли будемо бачити, що Росія хоча б готова до якогось конструктивного обговорення. Зараз я не бачу не те що просування по утриманню, я не бачу з боку Росії готовності до конструктивного обговорення", - сказав він, сказав він, відповідаючи на питання журналістів, коли може відбутися наступна зустріч в Нормандські форматі.Клімкін додав, що вибори були б можливі на Донбасі тільки в тому випадку, коли там зможуть вільно працювати українські ЗМІ і зможуть функціонувати українські партії."Ми повинні просуватися до вільних і чесних виборів (на Донбасі). На сьогодні Росія не визнає базові стандарти ОБСЄ, займаючись примітивними махінаціями, кажучи, що така модель їм не підходить. Українських ЗМІ там може не бути, українських політичних партій може не бути... Тоді це не вибори, а фарс", - сказав міністр.Клімкін наголосив, що українська сторона на сьогоднішній день "веде розмову" з РФ з питання виконання стандартів ОБСЄ і базового блоку умов безпеки. "Росія поки послідовно блокує такі обговорення", - сказав Клімкін.4 січня 2017 року голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц заявив , що головною умовою проведення виборів в ОРДЛО має стати повне припинення вогню.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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