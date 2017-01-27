Трагедія в Княжичах:силовикам можуть пред'явити нове звинувачення

У Генпрокуратурі ЛІГА.net підтвердили слова Юрія Луценка про те, що керівникам спецоперації в Княжичах можуть пред'явити умисне вбивство





За словами Луценка, в результаті слідчих дій, підозру керівникам операції в Княжичах буде уточнено. Крім службової недбалості, силовикам, відповідальним за операцію, можуть ще й пред'явити статтю 115 КК - "вбивство". У той же час, за словами генпрокурора, експертиза ще не завершена.



Луценко також розповів, що у ГПУ зараз є факти того, що будинок в Княжичах, біля якого сталася перестрілка, був пограбований двічі - один раз грабіжниками, а вдруге - працівниками правоохоронних органів.



Крім того, глава ГПУ додав, що розслідують також події під час затримання грабіжників в околицях Києва.



Вночі, 4 грудня 2016 року, в селищі Княжичі Броварського району Київської області в результаті проведення спецоперації по затриманню злочинної групи грабіжників



За фактом загибелі силовиків прокуратура Київської області



Виконуючий обов'язки глави Нацполіції Вадим Троян



У коментарі одному з українських видань генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що підозру керівництву спецоперації в Княжичах можуть розширити на статтю 115 КК "умисне вбивство". Цю інформацію ЛІГА.net підтвердили в Генеральній прокуратурі.За словами Луценка, в результаті слідчих дій, підозру керівникам операції в Княжичах буде уточнено. Крім службової недбалості, силовикам, відповідальним за операцію, можуть ще й пред'явити статтю 115 КК - "вбивство". У той же час, за словами генпрокурора, експертиза ще не завершена.Луценко також розповів, що у ГПУ зараз є факти того, що будинок в Княжичах, біля якого сталася перестрілка, був пограбований двічі - один раз грабіжниками, а вдруге - працівниками правоохоронних органів.Крім того, глава ГПУ додав, що розслідують також події під час затримання грабіжників в околицях Києва.Вночі, 4 грудня 2016 року, в селищі Княжичі Броварського району Київської області в результаті проведення спецоперації по затриманню злочинної групи грабіжників загинули п'ятеро співробітників Нацполіції. Офіційна версія свідчить, що правоохоронці помилково відкрили вогонь один проти одного.За фактом загибелі силовиків прокуратура Київської області почала досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 115 КК - вбивство.Виконуючий обов'язки глави Нацполіції Вадим Троян відсторонив усіх правоохоронців, які брали участь у спецоперації в Княжичах. Читайте також: Луценко пролив світло на ключові деталі перестрілки в Княжичах

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