Помер перший ватажок терористів ЛНР Болотов - ЗМІ

Причини смерті екс-ватажка ЛНР поки невідомі

Перший ватажок терористичної організації ЛНР Валерій Болотов помер. Про це РБК повідомив колишній ватажок ДНР Олександр Бородай, а також підтвердило джерело, близьке до Болотова.Причини смерті з'ясовуються.Бородай сказав виданню, що дізнався про смерть Болотова від його близьких, уточнивши, що не в курсі подробиць смерті.Джерело агентства, близьке до Болотова, підтвердило його смерть в п'ятницю, 27 січня.14 серпня 2014 року Болотов заявив про свою відставку, проте уточнив, що вона нібито має тимчасовий характер. Прийняте рішення він пояснив наслідками поранення, які не дозволяють йому "з повною віддачею сил працювати на цій посаді" в складний воєнний час. Його змінив Ігор Плотницький.

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