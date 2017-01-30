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Кіберзахист зірвав спробу РФ обрушити платіжну систему - РНБО

30.01.2017 13:30
На озброєнні у РФ є кіберзброя, яку вона може застосувати "в будь-якому місці і в будь-який час", однак IT-захист України не дрімає, заявили в РНБО
Кіберзахист зірвав спробу РФ обрушити платіжну систему - РНБО
Фото: ЕРА
Україна вчасно реагує на мережеві загрози з боку держави-агресора РФ проти об'єктів критичної інфраструктури, в тому числі не оборонного, а цивільного призначення. Про це повідомив керівник Служби з питань інформнебезпеки Апарату РНБО Валентин Петров в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD, пише прес-служба відомства.

В кінці 2015 року, за словами Петрова, стався перший випадок застосування в Європі кіберзброї проти об'єктів цивільної інфраструктури, який "можна розцінювати як демонстрацію сили, в тому числі країнам-членам НАТО". Тоді хакери-зловмисники атакували українські енергетичні компанії.

"Оскільки Україна останні три роки перетворилася в випробувальний майданчик російської сучасної техніки, тактики і, зокрема, кібернетичної зброї, можна вважати, що з одного боку ці кібератаки були певним випробуванням", - зазначив він, додавши - ряд фактів дає підстави вважати, що ці кібератаки здійснювалися з РФ.

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Знаковим в цьому контексті є доктринальне визначення Росією інформаційно-кібернетичного простору таким же операційним простором, як повітря, море або космос, пояснив глава відділу кібербезпеки Апарату РНБО.

"Якби зловмисникам вдалося зробити те, що вони запланували, то в грудні були б заблоковані всі платежі до держбюджету, всі соцвиплати, що могло б призвести до соціального вибуху", - пояснив Петров.

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За його словами, система мережевої безпеки в Україні розвивалася, перш за все, як система захисту держресурсів, де зберігається інформація з обмеженим доступом.

"Але ми розвиваємо наші системи і можливості для захисту і об'єктів критичної інфраструктури... Ми спрацювали на випередження, тому інші атаки громадськість не побачила. Я вважаю, що це великий успіх нашої системи кібербезпеки... Краще готуватися заздалегідь і відпрацьовувати можливі сценарії протидії... Тримаємо порох сухим і відпрацьовуємо всі заходи та можливі сценарії", - підсумував представник РНБО.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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