Рада ЄС 6 лютого обговорить реформи та реалізацію Мінська

Глави МЗС країн-членів ЄС мають намір оцінити прогрес в реалізації реформ в Україні та підтримку Брюсселя в імплементації мінських угод

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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