Рада ЄС 6 лютого обговорить реформи та реалізацію Мінська
30.01.2017 14:35
Глави МЗС країн-членів ЄС мають намір оцінити прогрес в реалізації реформ в Україні та підтримку Брюсселя в імплементації мінських угод
Рада глав МЗС країн-членів Євросоюзу на своєму засіданні 6 лютого 2017 року під головуванням верховного представника ЄС із закордонних справ Федерікі Могеріні обговорить ситуацію в Україні, зокрема реформи і реалізацію мінських домовленостей по Донбасу. Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС.
"Планується обговорення досягнутого прогресу в реалізації програми реформ в Україні за минулий рік. Міністри проведуть дискусію про те, як підвищити віддачу від підтримки ЄС. Зокрема, вони оцінять підтримку ЄС в імплементації мінських угод", - йдеться в повідомленні.
Також міністри закордонних справ обговорять ситуацію в Лівії через рік після формування там уряду національної згоди. Крім того, планується обговорити співпрацю з Лівією в рішенні проблеми нелегальної міграції в Середземномор'ї.
Ще одне питання порядку денного засідання - ситуація в Єгипті і розвиток його відносин з ЄС. Глави МЗС також можуть розглянути конкретніше проблеми міграції, боротьби з тероризмом і роль Єгипту в регіоні.
29 січня міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що президент Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель на початку лютого обговорять мінські угоди і ситуацію в Донбасі.
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"Планується обговорення досягнутого прогресу в реалізації програми реформ в Україні за минулий рік. Міністри проведуть дискусію про те, як підвищити віддачу від підтримки ЄС. Зокрема, вони оцінять підтримку ЄС в імплементації мінських угод", - йдеться в повідомленні.
Також міністри закордонних справ обговорять ситуацію в Лівії через рік після формування там уряду національної згоди. Крім того, планується обговорити співпрацю з Лівією в рішенні проблеми нелегальної міграції в Середземномор'ї.
Ще одне питання порядку денного засідання - ситуація в Єгипті і розвиток його відносин з ЄС. Глави МЗС також можуть розглянути конкретніше проблеми міграції, боротьби з тероризмом і роль Єгипту в регіоні.
29 січня міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що президент Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель на початку лютого обговорять мінські угоди і ситуацію в Донбасі.
Читайте також: Франція і Німеччина про зняття санкцій з РФ: після виконання Мінська
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