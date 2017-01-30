Майбутнє взаємин Варшави і Києва під питанням - Качинський

Польський політик Ярослав Качинський впевнений, що майбутнє відносин між двома країнами залежить від ставлення України до діяльності УПА





Польський політик додав, що майбутнє цих відносин залежить від того, яким буде ставлення України до історії, зокрема, до Української повстанської армії.



"До цих пір неясно, чи піде Україна в напрямку, який для Польщі є неприйнятним, тобто підтримки своєї історичної легітимності на традиції УПА, на традиції організації, яка здійснювала жахливі злочини проти поляків, або ж відмовиться від цього шляху", - сказав Ярослав Качинський.



22 липня 2016 року Сейм Польщі



Польсько-український конфлікт 1940-х років більш відомий як Волинська трагедія. Це двосторонні етнічні зіткнення українського і польського населення, вчинені в 1943 році під час Другої світової війни УПА з одного боку і Армією Крайовою - з іншого.



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Польсько-українські відносини зараз під питанням, вважає лідер польської правлячої партії Право і справедливість Ярослав Качинський. Про це повідомляє Польське Радіо Польський політик додав, що майбутнє цих відносин залежить від того, яким буде ставлення України до історії, зокрема, до Української повстанської армії."До цих пір неясно, чи піде Україна в напрямку, який для Польщі є неприйнятним, тобто підтримки своєї історичної легітимності на традиції УПА, на традиції організації, яка здійснювала жахливі злочини проти поляків, або ж відмовиться від цього шляху", - сказав Ярослав Качинський.22 липня 2016 року Сейм Польщі визнав Волинську трагедію геноцидом. Президент Петро Порошенко висловив співчуття у зв'язку з цим.Польсько-український конфлікт 1940-х років більш відомий як Волинська трагедія. Це двосторонні етнічні зіткнення українського і польського населення, вчинені в 1943 році під час Другої світової війни УПА з одного боку і Армією Крайовою - з іншого.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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