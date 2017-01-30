Режиму припинення вогню в Донбасі не існує - Меркель

На спільній прес-конференції з президентом України канцлер ФРН заявила, що "режиму припинення вогню фактично не існує" в Донбасі

Петро Порошенко і Ангела Меркель (фото - EPA)





Говорячи про реалізацію мінських угод, Меркель зазначила:



"За останні години ми знову дізналися, що режиму припинення вогню фактично не існує, що знову гинуть солдати, і я повинна сказати, що ситуація на лінії розмежування викликає стурбованість".



Меркель нагадала, що, за даними ООН, в цьому конфлікті загинули вже близько 10 тисяч осіб. "І ми повинні зробити все на основі мінських угод, щоб втілювати їх, хоча це, звичайно, непросто", - зазначила вона.



Канцлер ФРН висловила надію, що сторони і далі працюватимуть в нормандському форматі. "Віримо в те, що нормандська четвірка, нормандський формат - це правильний шлях, і ми будемо надалі його дотримуватися, незважаючи на існуючі перешкоди, щоб досягти миру в Україні, політичної стабільності, а також територіальної цілісності України. Ця дорога не буде простою" , - підкреслила Меркель.



Вчора, 29 січня, в зоні АТО на донецькому напрямку ситуація поблизу Авдіївки різко погіршилася. Близько 05:00 ранку окупанти почали масовані обстріли українських позицій з мінометів і гармат. Позжет бойовики перейшли в наступ. Сили АТО атакували дві штурмові групи, кожна з яких налічувала 25-30 бойовиків. Силам АТО вдалося відбити атаку терористів і заволодіти однією з передових їх позицій.



В результаті боїв за Авдіївку, які за даними штабу, тривали безперервно протягом 19 годин, З боку противника втрати, за даними різних джерел, втрати обчислюються десятками. За даними штабу, ліквідовано понад 15 бойовиків.



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У зоні бойових дій на сході України фактично не дотримується режим припинення вогню. Про це канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила на спільній з президентом Петром Порошенком прес-конференції.Говорячи про реалізацію мінських угод, Меркель зазначила:"За останні години ми знову дізналися, що режиму припинення вогню фактично не існує, що знову гинуть солдати, і я повинна сказати, що ситуація на лінії розмежування викликає стурбованість".Меркель нагадала, що, за даними ООН, в цьому конфлікті загинули вже близько 10 тисяч осіб. "І ми повинні зробити все на основі мінських угод, щоб втілювати їх, хоча це, звичайно, непросто", - зазначила вона.Канцлер ФРН висловила надію, що сторони і далі працюватимуть в нормандському форматі. "Віримо в те, що нормандська четвірка, нормандський формат - це правильний шлях, і ми будемо надалі його дотримуватися, незважаючи на існуючі перешкоди, щоб досягти миру в Україні, політичної стабільності, а також територіальної цілісності України. Ця дорога не буде простою" , - підкреслила Меркель.Вчора, 29 січня, в зоні АТО на донецькому напрямку ситуація поблизурізко погіршилася. Близько 05:00 ранку окупанти почали масовані обстріли українських позицій з мінометів і гармат. Позжет бойовики перейшли в наступ. Сили АТО атакували дві штурмові групи, кожна з яких налічувала 25-30 бойовиків. Силам АТО вдалося відбити атаку терористів і заволодіти однією з передових їх позицій.В результаті боїв за Авдіївку, які за даними штабу, тривали безперервно протягом 19 годин п'ятеро українських військових загинули, ще 14 отримали поранення і травми. З боку противника втрати, за даними різних джерел, втрати обчислюються десятками. За даними штабу, ліквідовано понад 15 бойовиків.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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