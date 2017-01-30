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РФ ігнорує заклик ОБСЄ і України припинити вогонь - Порошенко

30.01.2017 17:04
Після нещодавнього загострення в АТО Україна звернулася із запитом до ОБСЄ вплинути на Москву. Росія відмовилася припиняти вогонь, заявив президент
РФ ігнорує заклик ОБСЄ і України припинити вогонь - Порошенко
Петро Порошенко (скріншот з відео)
Росія відмовилася реагувати на запити України та ОБСЄ щодо обстрілу в Донбасі. Про це заявив президент Петро Порошенко на спільній прес-конференції з канцлером ФРН  Ангелою Меркель.

Порошенко зазначив, що артилерійські системи бойовиків встановлені в житлових кварталах Донецька і Ясинуватої, щоб українські військові не могли відкрити вогонь у відповідь. "Це варварські методи ведення вогню", - сказав він.

"Ми негайно задіяли ОБСЄ, негайно проінформували. Підкреслюю, що російська сторона відмовилася реагувати і на наші запити, і на запити ОБСЄ", - заявив президент.

"Ми впевнені, що на сьогоднішній день потрібні загальні рішучі дії для того, щоб мотивувати російську сторону бути за столом переговорів, мотивувати імплементувати в повному обсязі мінські угоди, в першу чергу їх компонент безпеки, припинити вбивства, в тому числі, і мирного населення в Донбасі", - зазначив Порошенко.

Вчора в районі Авдіївської промзони бойовики перейшли в наступ. Бої тривали безперервно 19 годин. За попередньою інформацією, п'ятеро українських військовослужбовців загинули, 14 отримали поранення і травми. Сьогодні бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військових, а також житлові квартали міста.

Авдіївка вже третю добу інтенсивно обстрілюється бойовиками з великокаліберної артилерії. Поранено двох місцевих жителів, пошкоджено 6 приватних будинків.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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