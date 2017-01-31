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Відкрито справу за фактом розкрадання на будівництво Охматдиту

31.01.2017 11:53
Як повідомили в СБУ, зараз вирішується питання про притягнення до відповідальності держслужбовців, підрядників та інших осіб, причетних до розкрадання
Відкрито справу за фактом розкрадання на будівництво Охматдиту
Фото: facebook.com/ohmatdyt
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом розкрадання коштів, виділених на будівництво дитячої лікарні Охматдит у Києві. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

"За матеріалами СБУ відкрито кримінальне провадження щодо присвоєння і нецільового використання коштів, виділених на будівництво дитячої лікарні Охматдит", - йдеться в повідомленні.

В даний час вирішується питання про притягнення винних держслужбовців, керівників підрядних організацій та інших причетних осіб до відповідальності.

Як відзначили в спецслужбі, раніше спільними зусиллями СБУ, Нацполіції, Генпрокуратури, за сприяння Міністерства охорони здоров'я і опікунської ради Охматдиту  вдалося повернути до держбюджету 59,8 млн грн, незаконно використаних в грудні 2015 року підрядниками будівництва дитячої лікарні.

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У лютому 2016 року ці кошти були арештовані, а в серпні того ж року Державна аудиторська служба підтвердила їх нецільове використання в рамках перевірки, ініційованої СБУ.

21 липня 2016 року повідомлялося, що СБУ викрила схему розкрадання понад 9 млн грн, організовану чиновниками і бізнесменами в Охматдиті.

У квітні 2015 року Кабінет міністрів передав Охматдит в сферу управління Міністерства охорони здоров'я України.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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