Чорна бухгалтерія ПР: НАБУ і Генпрокуратура об'єднають зусилля

У НАБУ не виключають, що будуть розслідувати провадження у чорній бухгалтерії ПР спільно з управлінням спецрозслідування ГПУ

Артем Ситник

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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