Чорна бухгалтерія ПР: НАБУ і Генпрокуратура об'єднають зусилля
31.01.2017 14:59
У НАБУ не виключають, що будуть розслідувати провадження у чорній бухгалтерії ПР спільно з управлінням спецрозслідування ГПУ
Артем Ситник
У Національному антикорупційному бюро не виключають, що будуть розслідувати провадження у чорній бухгалтерії Партії регіонів спільно з управлінням спеціальних розслідувань ГПУ, яке очолює Сергій Горбатюк. Про це сьогодні на брифінгу повідомив директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент ЛІГА.net.
Ситник повідомив, що сьогодні отримав лист від Горбатюка, в якому йдеться про те, що справа по чорній бухгалтерії перегукується з розслідуванням спеціального управління по узурпації влади Віктором Януковичем і підкупу депутатів.
"Ми вже отримали офіційне звернення від них, і я не виключаю того, що буде створено спільну слідчу групу, до якої увійдуть детективи НАБУ і слідчі Генеральної прокуратури", - сказав він.
За словами Ситника, окремі провадження можна направляти до суду незалежно від спільного розслідування. Ситник зазначив, що, за його інформацією, глава спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький доручив слідчим якнайшвидше передати до суду обвинувальний акт у главі ЦВК Михайлу Охендовському.
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Ситник повідомив, що сьогодні отримав лист від Горбатюка, в якому йдеться про те, що справа по чорній бухгалтерії перегукується з розслідуванням спеціального управління по узурпації влади Віктором Януковичем і підкупу депутатів.
"Ми вже отримали офіційне звернення від них, і я не виключаю того, що буде створено спільну слідчу групу, до якої увійдуть детективи НАБУ і слідчі Генеральної прокуратури", - сказав він.
За словами Ситника, окремі провадження можна направляти до суду незалежно від спільного розслідування. Ситник зазначив, що, за його інформацією, глава спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький доручив слідчим якнайшвидше передати до суду обвинувальний акт у главі ЦВК Михайлу Охендовському.
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31 травня 2016 року було оприлюднено документи з "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.
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